Milano | una neonata di sette mesi muore soffocata da un tappo

: UMWEB, Da diverse stagioni,segna, ogni anno, una tappa importante nella crescita e nello sviluppo dei suoi flagshipstore, totalmente dedicati al suo "mondo in cashemire". Al numero ...

: Si è svolto negli spazi storici del Salumaio di Montenapoleone, l’evento di celebrazione del 50esimo anniversario de, tornato in edicola il 12 giugno con una formula completamente rinnovata. Il magazine, sotto la direzione di Emanuele Farneti, verrà distribuito principalmente conItalia. In questa occasione– da cinquant’anni interprete dell’eleganza maschile – e Acqua di Parma – simbolo di ...

: Venerdì 22 giugno doppio appuntamento all’Università dicon due star dell’Economia e della Matematica: Robert Engle e Terence Tao. Due iniziative promosse nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale dell’Ateneo. Primo appuntamento alle ore 10, presso l’Auditorium “G. Martinotti” dell’Università di(Edificio U9, Via Vizzola 5, Milano), dove l’economista Robert Engle terrà una lectio dal titolo “A Financial ...