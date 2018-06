Milano | OnDance | Roberto Bolle | «Un' emozione vedere ballare la città»

OnDance - chiude l’evento che ha fatto ballare Milano : 5mila persone alla serata finale con Bolle all’Arco della Pace : Le suggestive immagini della serata finale all’Arco della Pace di OnDance, la festa della danza voluta e ideata da Roberto Bolle, che ha fatto ballare Milano dall’11 al 17 di giugno con eventi e iniziative disseminate in tutta la città. Le oltre 5mile persone che hanno partecipato ieri sera all’evento hanno potuto ballare insieme a Roberto Bolle, accompagnato sul palco dai ballerini dei workshop e dagli street dancer di Red Bull Dance Your ...

OnDance - il tango di Bolle in galleria a Milano : migliaia di persone radunate fino a tarda notte : In una galleria gremita di tangueros, che si sono radunati per ballare fino a tarda notte, l incursione di Roberto Bolle accompagnato da Nicoletta Manni. L’Étoile dei due mondi e la prima ballerina scaligera si sono esibiti in un tango appassionato davanti a migliaia di persone accorse a uno dei tanti eventi di OnDance, la festa della danza voluta da Roberto Bolle che continuerà ad accendere Milano fino a domenica 17 giugno con un caleidoscopico ...

OnDance - la grande festa della danza di Roberto Bolle accende Milano : Spettacoli, eventi, workshop gratuiti di danza classica, contemporanea e street con maestri di caratura internazionale, corsi accademici dedicati ai vari generi di danza, laboratori di disegno del ...

Milano - Roberto Bolle presenta OnDance/ Una settimana di eventi sulla danza nella città meneghina : Milano, Roberto Bolle presenta OnDance, una ricca settimana di eventi sulla danza nella città meneghina. Inizierà lunedì prossimo, 11 giugno, lo show danzante d'Italia(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa che travolgerà Milano : Dall'11 al 17 giugno prossimi, il capoluogo sarà animato da spettacoli, eventi, workshop gratuiti di Danza classica, contemporanea e street con maestri di caratura internazionale. Non mancheranno ...

LA GRANDE FESTA DELLA DANZA DI ROBERTO BOLLE ACCENDE Milano OnDANCE : Spettacoli, eventi, workshop gratuiti di DANZA classica, contemporanea e street con maestri di caratura internazionale, corsi accademici dedicati ai vari generi di DANZA, laboratori di disegno del ...

Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa che travolgerà Milano (3) : (AdnKronos) - Anche l’università partecipa attivamente all’organizzazione di OnDance: Milano-Bicocca contribuisce a questa settimana di festa, ma anche di approfondimento, indirizzando cinque corsi accademici a produrre elaborati di approfondimento sulla Danza approcciata dalle discipline economiche

Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa che travolgerà Milano (2) : (AdnKronos) - Si parte la sera dell’11 giugno con un grande show al Castello Sforzesco che vedrà la presenza di tanti amici di Roberto Bolle, venuti da tutto il mondo, per aprire insieme le danze: da Stefano Bollani a Marco D’Amore, da Giuliano Sangiorgi a Lodovica Comello. Come sempre gioiosamente,

Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa che travolgerà Milano : Milano, 5 giu. (AdnKronos) - "Da anni sognavo di realizzare una grande festa della Danza per celebrare quest’arte cui sono devoto e a cui devo tutto. E quando abbiamo iniziato a sondarne le reali possibilità di realizzazione, ho riscontrato un tale entusiasmo attorno a me che ho capito immediatament

Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa che travolgerà Milano : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – “Da anni sognavo di realizzare una grande festa della Danza per celebrare quest’arte cui sono devoto e a cui devo tutto. E quando abbiamo iniziato a sondarne le reali possibilità di realizzazione, ho riscontrato un tale entusiasmo attorno a me che ho capito immediatamente che non sarebbe rimasto a lungo solo un sogno”. Così Roberto Bolle, presentando questa mattina a Milano ...

Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa che travolgerà Milano (2) : (AdnKronos) – Si parte la sera dell’11 giugno con un grande show al Castello Sforzesco che vedrà la presenza di tanti amici di Roberto Bolle, venuti da tutto il mondo, per aprire insieme le danze: da Stefano Bollani a Marco D’Amore, da Giuliano Sangiorgi a Lodovica Comello. Come sempre gioiosamente, la Danza sarà al centro della serata con ospiti come Nicoletta Manni, Prima Ballerina della Scala, i giovani dell’Accademia ...

Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa che travolgerà Milano : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – “Da anni sognavo di realizzare una grande festa della Danza per celebrare quest’arte cui sono devoto e a cui devo tutto. E quando abbiamo iniziato a sondarne le reali possibilità di realizzazione, ho riscontrato un tale entusiasmo attorno a me che ho capito immediatamente che non sarebbe rimasto a lungo solo un sogno”. Così Roberto Bolle, presentando questa mattina a Milano ...

Danza : Bolle presenta OnDance - una grande festa che travolgerà Milano (2) : (AdnKronos) – Si parte la sera dell’11 giugno con un grande show al Castello Sforzesco che vedrà la presenza di tanti amici di Roberto Bolle, venuti da tutto il mondo, per aprire insieme le danze: da Stefano Bollani a Marco D’Amore, da Giuliano Sangiorgi a Lodovica Comello. Come sempre gioiosamente, la Danza sarà al centro della serata con ospiti come Nicoletta Manni, Prima Ballerina della Scala, i giovani dell’Accademia ...