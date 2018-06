Milano diventa rosa da giugno a dicembre per 70 anni di Lilt

MIKA/ Anche Milano lo dimostra : l'artista è diventato "italiano"! (Radio Italia Live) : MIKA si esibirà al Radio Italia Live, questa sera alle 19.20 in Piazza Duomo dove presenteranno l'evento i due comici: Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:41:00 GMT)

Basket – Trento-Milano - la protesta di un prete diventa virale : accuse di “corruzione” [VIDEO] : Trento-Milano è stata la gara che ha regalato lo scudetto all’Olimpia, gara che ha fatto molto discutere anche per il video virale di un prete furioso con gli arbitri Può una partita di Basket far perdere la testa anche ad un tranquillo prete di provincia? Evidentemente sì. Durante la gara di ieri sera tra Trento e Milano, è diventato virale un video che ritrae un prete durante una veemente protesta contro gli arbitri. L’uomo ha ...

Ferrari 458 Spider : un esemplare sequestrato alla Mafia diventa della polizia Locale di Milano [VIDEO] : Una Ferrari sequestrata ad un mafioso e stata consegnata al corpo della polizia Locale di Milano Una Ferrari 458 Spider confiscata ad un mafioso è stata consegnata alla polizia Locale di Milano che ne farà un uso singolare e particolarmente utile. Il bolide della Casa di Maranello è stato allestito con i colori e la dotazione delle vetture del parco auto della polizia Locale, ma non verrà utilizzata per effettuare inseguimenti, bensì per ...

FULLSHARE HOLDING DIVENTA OFFICIAL EDUCATION PARTNER DI FC INTERNAZIONALE Milano : Durante tutta la propria ultracentenaria storia, l'Inter si è sempre impegnata a sostenere l'educazione attraverso il calcio e lo sport per i giovani. La collaborazione con FULLSHARE HOLDING porterà ...

Milano - flessibilità - yoga e manicure : l'azienda in rosa diventa modello : La sua nuova vita da imprenditrice è cominciata quindici anni fa, in un piccolo ufficio in centro a Lodi. «Andavo in giro a cercare i clienti e facevo le prime fatture con Excel. Poi mi recavo in ...

Turismo 4.0 e Politecnico di Milano : i consulenti di viaggio CartOrange diventano un caso di studio : CartOrange, la più importante azienda italiana di consulenti di viaggio, è fra le realtà scelte come partner dall’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano, che dal 2014 studia l’impatto delle nuove tecnologie sull’evoluzione del settore travel nel nostro Paese. Nel corso del 2018 l’azienda, specialista dei viaggi esperienziali su misura, collaborerà con l’Osservatorio in particolare sul ...

Milano - simissioni Caporello : Sala ora punta su Malangone l'avversario diventato alleato : Christian Malangone Ci sarà il bando pubblico, poi la selezione. Ma non è un mistero per nessuno che Beppe Sala vorrebbe al posto che è stato di Arabella Caporello, Christian Malangone. Milanese, ...

Milano PhotoFestival 2018 : da oggi la città meneghina diventa capitale della fotografia : Il numero degli eventi di PhotoFestival, quest'anno ancora in sensibile crescita, dimostra il successo di una manifestazione che rende Milano "città mondo" sempre più attrattiva." dichiara Carlo ...

Milano. L’albero di Natale diventa un’opera di design : L’albero di Natale di piazza Duomo è pronto a diventare un’opera destinata ad un’altra piazza della città, quella antistante la

Milano : l'albero di Natale di Sky diventa un'opera di arredo urbano - : "2nd Chance" è il progetto vincitore dell'iniziativa promossa da Sky e Politecnico per riutilizzare il legno dell'abete che aveva abbellito piazza Duomo durante le feste natalizie. Entro giugno l'...

Milano : l'albero di Natale di Sky diventa un'opera di arredo urbano : Milano: l'albero di Natale di Sky diventa un'opera di arredo urbano "2nd Chance" è il progetto vincitore dell'iniziativa promossa da Sky e Politecnico per riutilizzare il legno dell'abete che aveva abbellito piazza Duomo durante le feste natalizie. Entro giugno l'opera sarà installata in una piazza di Rogoredo-Santa ...

Milano - AMICA 13ENNE NUDA IN CHAT : VIDEO HOT DIVENTA VIRALE/ 12 liceali sospesi - pm : "indagine complessa" : MILANO, VIDEO dell’AMICA 13ENNE NUDA in CHAT: sospesi 12 studenti di un liceo scientifico. Costretti a lavori socialmente utili, una dozzina di alunni, dopo aver diffuso un VIDEO proibito(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 19:16:00 GMT)

Milano - albero Natale Duomo diventa arredo urbano con 2nd Chance : Milano, 18 apr. , askanews, L'albero di Natale del Duomo a Milano diventa un'opera destinata ad un'altra piazza della città, quella davanti alla sede milanese di Sky Italia a Rogoredo. Entra nella ...