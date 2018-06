Milano | bimba di 7 mesi ingerisce un tappo di profumo e muore davanti al fratellino

Bimba di sette mesi muore a Milano dopo aver ingerito un tappo : la procura apre un'inchiesta : Il pm ha disposta l'autopsia e ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli inquirenti devono verificare se ci sono state negligenze da parte dei genitori

Milano - chat e ironie all'asilo : il giudice riammette la bimba «espulsa» : L'ispezione del Miur si concluderà tra qualche giorno ma intanto, sul caso della bambina messa alla porta dalla scuola dell'infanzia per le ironie postate dalla madre su una chat di genitori , si ...

Milano - l'orrore del bengalese. Bimba data in sposa a 10 anni : Aveva deciso che per la figlia di dieci anni era giunto il momento di sposarsi e per questo aveva progettato il ritorno in Bangladesh, dove la bambina sarebbe andata in moglie a un nipote dell'uomo, già 22enne.Arriva da Milano un'altra storia di un matrimonio forzato, fermato soltanto dalla determinatezza di una madre, Malijka, che si è opposta in ogni modo al volere del marito, arrivando a stracciare il suo passaporto e quello della bambina, ...

Milano - tragedia in una casa famiglia : muore bimba di soli 4 mesi : Trasportata d'urgenza in arresto cardiocircolatorio all'ospedale Buzzi, la piccola non ce l'ha fatta.