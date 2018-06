Milan | ' socio Li vicino'

Milan - il socio di Yonghong Li è in arrivo : ecco le conferme ufficiali : Yonghong Li avrà un nuovo socio per il suo Milan , arrivano novità importanti dall’assemblea dei soci rossoneri: i dettagli Il Milan avrà un nuovo socio al fianco di Yonghong Li. La conferma arriva da Giuseppe La Scala, piccolo azionista rossonero, il quale ha rivelato le intenzioni del club venute fuori dalle ultime assemblee. “Come ci ha spiegato il Milan – racconta Giuseppe La Scala, presidente di ‘ Milan isti 1899’ ...

Milan - Mister Li non svela l'identità del nuovo socio. Siviglia su Kalinic : Nel corso del CDA svoltosi oggim Yonghong non ha svela to chi lo dovrebbe presto affiancare con una quota di minoranza. Intanto il Siviglia punta con decisione Kalinic e sarebbe disposto a spendere 20 ...

Milan - niente nuovo socio per mister Li : adesso sono guai : Doveva essere un malese, sponsorizzato da Jorge Mendes. Anzi no, le ultime parlavano di un ritorno di fiamma degli arabi. E le ultimissime degli americani , John Fisher e Stephen Ross i nomi più caldi,...

Milan - Mr Li studia lo sprint decisivo : a Nyon con il socio per tentare la Uefa : Li Yonghong ha un nuovo obiettivo: chiudere la trattativa per l'ingresso di un socio di minoranza nel più breve tempo possibile. L'ideale, per il proprietario e presidente del Milan, sarebbe farlo in ...