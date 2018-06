Milan | si va verso l' esclusione dalle coppe

DONATELLA MilanI "MIA MADRE STA MORENDO"/ Perché si è ritirata da "Ora o mai più" - Amadeus : “Destino avverso” : DONATELLA MILANI, Perché non c'è nella seconda puntata di Ora o mai più? La cantante costretta a ritirarsi a causa dei problemi di salute della MADRE(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 22:50:00 GMT)

Pedofilia - 50enne di San Donato Milanese arrestato/ Molestie e atti sessuali verso bimbe fra gli 8 e i 13 anni : Pedofilia, 50enne di San Donato Milanese arrestato: Molestie e atti sessuali verso bimbe fra gli 8 e i 13 anni. L'uomo si masturbava davanti alle compagne della propria figlia(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 14:47:00 GMT)

Renato Sanches al Milan/ Calciomercato - Mendes spinge il giocatore verso i rossoneri : Renato Sanches al Milan: Calciomercato, Mendes spinge il giocatore verso i rossoneri. I contatti del procuratore con la società facilitano questa ipotesi(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:20:00 GMT)

Dani Ceballos verso il Milan? Il giocatore ha dato l'addio ai compagni del Real : Nonostante la fase di stallo che sta vivendo il club, sono numerose le voci di mercato che riguardano il Milan. Una delle ultime, riportata da ‘Calciomercato. it’, annuncia l’addio di Dani Ceballos dal Real Madrid. Secondo il noto portale il centrocampista spagnolo avrebbe salutato i compagni, sentendosi tradito da Florentino Perez per non averlo fatto sentire protagonista nella seconda parte di stagione. Ceballos al Milan? Il giocatore ...

New York Times - il Milan verso l'esclusione dall'Europa League. Fassone : 'Presto i soldi di Li' : La sentenza sarà emessa nei prossimi giorni, dunque, sino ad allora nulla è definitivo, ma il Milan rischierebbe seriamente l'esclusione dalle coppe europee. E un campanello d'allarme in questo senso ...

Calciomercato : c'è l'apertura della Juve verso i rossoneri - Higuain al Milan? Video : La stagione appena conclusa ha fatto notare che il Milan è sicuramente migliorato rispetto alle stagioni passate, ma sicuramente il reparto offensivo è da rinforzare. Numerosi sono i nomi accostati ai rossoneri e vedremo nel dettaglio chi ha più probabilita' di arrivare al Milan. Ma, prima di tutto, c’è da segnalare una notizia importantissima riportata dal noto portale ‘pianetamilan’, che parla di un sondaggio della dirigenza rossonera per ...