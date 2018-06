Milan | rossoneri a Nyon per l’udienza Uefa Fassone | “spero valutino tutto”

Ansia Milan - rossoneri a Nyon per l’udienza Uefa : sentenza entro venerdì : E’ cominciata questa mattina poco prima delle 9 a Nyon, in Svizzera, l’udienza davanti alla Camera giudicante dell’Uefa del Milan. La delegazione rossonera, capeggiata dall’amministratore delegato Marco Fassone, è chiamata a illustrare alla camera giudicante, chiamata a decidere sulle sanzioni al club, la memoria difensiva presentata nei giorni scorsi per scongiurare il rischio di una esclusione dalla prossima Europa League dopo la bocciatura ...

Juve - attenta al Milan : i rossoneri cercano un nuovo affare 'alla Bonucci' - : Il club rossonero è alla ricerca di un centravanti e secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport , un degli obiettivi della Società di Via Aldo Rossi è Gonzalo Higuain , arrivato dal Napoli ...

Higuain al Milan?/ I rossoneri provano il Bonucci-bis : la Juventus vuole vendere il Pipita : Higuain al Milan? I rossoneri provano il Bonucci-bis: la Juventus vuole vendere il Pipita al miglior offerente in cambio di un assegno da almeno 50/60 milioni di euro(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 12:20:00 GMT)

Renato Sanches al Milan/ Calciomercato - Mendes spinge il giocatore verso i rossoneri : Renato Sanches al Milan: Calciomercato, Mendes spinge il giocatore verso i rossoneri. I contatti del procuratore con la società facilitano questa ipotesi(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:20:00 GMT)

Ac Milan / Mister Li trova il nuovo socio : c'è l'ombra di Jorge Mendes sui rossoneri? : Ac Milan, Mister Li paga i 32 milioni e trova il nuovo socio di minoranza: futuro più sereno e messaggio alla Uefa da parte della società rossonera...(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:06:00 GMT)

Milan - Thiago Silva fa sognare i tifosi rossoneri : “sto bene al Paris Saint-Germain - ma tornerei in rossonero” : Impegnato in Russia per i Mondiali 2018, Thiago Silva ha parlato del suo futuro aprendo alla possibilità di tornare in maglia rossonera Thiago Silva e il Milan, un amore mai appassito. Il Paris Saint-Germain ha interrotto il capitolo rossonero del difensore brasiliano che, in futuro, potrebbe anche decidere di prolungarlo. A rivelarlo è proprio Thiago Silva nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “l’età ...

Calciomercato Milan - rossoneri in Russia : Gattuso alla ricerca di nuovi calciatori : Calciomercato Milan – “Sappiamo bene cosa dobbiamo fare, oggi partiamo per il mondiale per vedere qualche partita e osservare dei giocatori”. L’allenatore del Milan Rino Gattuso si esprime così sul mercato della società rossonera. “Ho il dover di preparare al meglio la stagione, bisogna farlo con grande entusiasmo –aggiunge Gattuso ai microfoni di Sky Sport-. Andrò in vacanza con la famiglia per un paio di settimane e poi si ...

Milan - Bonucci parla ai tifosi rossoneri : calciomercato ed obiettivi futuri : Leonardo Bonucci ha parlato da capitano ai tifosi del Milan, tentando di tranquillizzare l’ambiente in merito al suo futuro e non solo… Leonardo Bonucci è stato eletto a gran voce capitano del Milan, nella scorsa annata. La stagione non è stata delle migliori, ma il progetto rossonero proseguirà nella prossima stagione con ambizioni rinnovate. Da buon capitano, Bonucci ha voluto tranquillizzare i tifosi in merito alle tante voci di ...

Via vai Milan : vicino l’addio di due senatori rossoneri : Milan pronto a privarsi di alcuni tasselli importanti nelle ultime annate, Mirabelli potrebbe cedere due veterani dello spogliatoio rossonero Il Milan è alle prese con diverse situazioni calde, che potrebbero condizionare il calciomercato rossonero. Come noto, il guaio principale è quello relativo alle sanzioni che potrebbero arrivare dall’Uefa, ma nel frattempo il ds Mirabelli sta lavorando sottotraccia sul mercato. In primis, al Milan ...

Milan - Mirabelli tranquillizza i tifosi rossoneri… o almeno ci prova! : Milan alle prese con diverse situazioni calde, su tutte quella relativa alle sanzioni Uefa che arriveranno nei prossimi giorni e condizioneranno il mercato I tifosi del Milan stanno attraversando un momento non certo positivo della loro “fede” rossonera. Abituati a ben altro, i supporters del Milan devono accontentarsi di festeggiare l’approdo in Europa League, ma cosa ben più grave, devono fare i conti con una situazione ...

FELLAINI O CEBALLOS AL Milan? / Calciomercato - i rossoneri lavorano all'arrivo di un grande centrocampista : FELLAINI o CEBALLOS al MILAN? Calciomercato, i rossoneri lavorano all'arrivo di un forte centrocampista. Nell'agenda di Mirabelli e Fassone ci sono i calciatori di Real e Manchester.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 19:38:00 GMT)

Milan - ufficiale il riscatto di Borini mentre Ciro Immobile aspetta solo i rossoneri : Tramite un tweet dal profilo ufficiale il Sunderland, squadra che era proprietaria del cartellino di Fabio Borini, ha ufficializzato il riscatto del giocatore da parte del Milan. Dal primo luglio il giocatore sarà solo rossonero, dopo essersi trasferito al Milan nella scorsa stagione in prestito con obbligo di riscatto. Il club di Via Aldo Rossi ha sborsato 5,5 milioni di euro per il riscatto di Borini che, uniti ai 500 mila euro bonificati la ...

Milan - Gattuso analizza il calciomercato : ecco le caratteristiche dei prossimi colpi rossoneri : Gennaro Gattuso ha parlato del calciomercato del Milan che ancora stenta a decollare a causa dei noti guai con l’Uefa da parte del club rossonero “In Italia la parola esperienza è confusa col fatto che un giocatore deve avere per forza 30-31 anni, l’esperienza ce l’hanno anche i giocatori di 25-26 anni che hanno sulle spalle 200-300 partite sulle spalle, la ricerca che stiamo facendo è questa, ragazzi che ci possono dare ...

Verdi al Napoli per 25 milioni : sorride anche il Milan - ai rossoneri il 20% : Il fantasista ha confermato al termine di Italia-Olanda il suo trasferimento al Napoli. Al Bologna andranno 25 milioni, di cui una parte sarà versata al Milan. L'articolo Verdi al Napoli per 25 milioni: sorride anche il Milan, ai rossoneri il 20% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.