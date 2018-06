Milan | nuvoloni neri si addensano dopo l’udienza con l’Uefa | tragico pessimismo in casa

sportfair

(Di martedì 19 giugno 2018) Secondo quanto trapela dall’ambiente, la sentenza dell’Uefa escluderà ildalla prossima edizione di Europa League E’ terminata a Nyon, in Svizzera, l’udienza davanti alla Camera giudicante dell’Uefa del. La delegazione rossonera capeggiata dall’amministratore delegato Marco Fassone, arrivata poco prima delle 9, ha illustrato alla camera giudicante, chiamata a decidere sulle sanzioni al club, la memoria difensiva presentata nei giorni scorsi per scongiurare il rischio di una esclusione dalla prossima Europa Leaguela bocciatura del settlement agreement.l’udienza, durata due ore (più dei 60 minuti previsti), Fassone ha espressocirca il verdetto della commissione giudicante, che dovrebbe con ogni probabilità escludere ildalle coppe europee. Nel caso in cui ciò dovesse accadere, l’amministratore ...