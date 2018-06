Milan | in corso l' audizione a Nyon Fassone davanti ai giudici Uefa

Five Guys sbarca in Italia - il primo fast food è in corso Vittorio Emanuele a Milano : Grande attesa, secondo alcuni sui social: "Gli hamburger più buoni del mondo". Loro si vantano così: "Solo carne fresca"

Milano. Servizi di controllo e soccorso con nucleo sommozzatori della Polizia locale : Il nucleo sommozzatori della Polizia locale di Milano vigilerà sulla sicurezza del bacino dell’Idroscalo. È il frutto di un accordo

In soccorso del Milan arriva Saeed Al-Falasi : Yonghong Li cerca di rimanere al timone del Milan senza dovere cedere ad Elliott pronto a subentrare, ben prima del mese di

Milano - la Procura pronta al ricorso contro Sala : Non si chiude la vicenda giudiziaria dell'Expo. La Procura generale di Milano dovrebbe depositare nelle prossime ore il ricorso contro il proscioglimento del sindaco di Milano ed ex commissario unico ...

Milano - 31enne trovato impiccato in casa. Scomparsa la fidanzata - ricerche in corso : Un operaio di 31 anni, Manuel Buzzini, residente a Melzo, nel Milanese, è stato trovato impiccato nel suo appartamento Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il giovane si è allontanato da casa in auto insieme alla fidanzata la sera dell’8 giugno, ma poi è tornato da solo, senza il mezzo e con i vestiti fradici. La compagna di 10 anni più giovane, Sara Luciani, risulta Scomparsa. I vigili del fuoco sono al lavoro per le ...

Addio ad Ada Comoretto - l'ultima bandiera tra i grattacieli di corso Como a Milano : Ci sono immagini che danno valore a una vita e a una storia. Ada Comoretto davanti al negozio di corso Como, con il grembiule azzurro e l'orgoglio di non avere mai smesso di lavorare, è stata per ...

Corso Barman a Milano : gratis - a pagamento o con offerte Groupon - qual è la scuola migliore : Come diventare Barman: scopriamo dove frequentare un Corso gratis e a pagamento a Milano, o con delle offerte di Groupon. Cerchiamo anche di capire qual è la scuola migliore per imparare questo mestiere. Corsi di Barman gratis a Milano: dove si trovano? In tempi di crisi occupazionale è fondamentale fare la scelta giusta a livello di preparazione per poter in seguito trovare lavoro. Ciò significa che è opportuno valutare con attenzione il tipo ...

Milano - cumuli di macerie nel Pronto soccorso del San Paolo atteso da 16 anni : Foto choc che documentano macerie, muri che cadono a pezzi e sporcizia a neppure cento metri da dove vengono curati i malati. C'è solo un sottile muro in cartongesso a separare il degrado più totale ...

Concorso culturale sulla Milano d’acqua del passato e del futuro : I navigli, la loro storia e il loro futuro. È questo il tema del Concorso socio-educativo-culturale “CONCArte: ti racconto i

Milano. I cantieri in corso e le priorità d’intervento per ogni municipio : Si è tenuta la Conferenza permanente dei Presidenti di municipio di Milano, cui ha partecipato l’assessore all’Educazione con delega all’Edilizia

Ri-Make - sgomberato a Milano il centro sociale nella ex Bnl. “Messi sulla strada progetti di solidarietà e mutuo soccorso” : E’ stato sgomberato all’alba del 30 maggio Ri-Make, il centro sociale di via Astesani 47 nel quartiere Affori. La struttura si trova all’interno della ex Bnl e da poco aveva compiuto quattro anni. Gli attivisti hanno organizzato un presidio per tutta la giornata e in serata sfileranno per un corteo di protesta nelle vie del quartiere. Tra i progetti del centro portati avanti in questi anni il mercatino di prodotti agricoli della rete ...

Milano. In corso le iscrizioni tardive per i centri estivi della scuola primaria : Sono aperte le iscrizioni tardive per i centri estivi della scuola primaria. Le famiglie che non hanno effettuato le prenotazione

Arriva a Milano il percorso interattivo dedicato alla campagna "Scienza - non magia - " di Yakult : Da martedì 22 maggio, il road tour Yakult della campagna "Scienza , non magia, " è Arrivato nella città di Milano per restare fino a domenica 27 e coinvolgere i cittadini nel percorso di live engagement pensato per raccontare il prodotto Yakult. Via Beltrami ...

Milano : due arresti per spaccio in corso Buenos Aires : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – La Polizia ha arrestato un cittadino del Gambia, K.N, di 22 anni, ed un cittadino del Senegal, A.C, 40 anni, entrambi con precedenti di polizia, per spaccio e detenzione di cocaina. Gli arresti sono avvenuti nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio in corso Buenos Aires, dove gli uomini della Mobile hanni notato un cittadino straniero poi identificato in A.C., giungere in taxi e ...