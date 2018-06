Milan | il socio di Yonghong Li è in arrivo | ecco le conferme ufficiali

Milan - Mister Li non svela l'identità del nuovo socio. Siviglia su Kalinic : Nel corso del CDA svoltosi oggim Yonghong non ha svelato chi lo dovrebbe presto affiancare con una quota di minoranza. Intanto il Siviglia punta con decisione Kalinic e sarebbe disposto a spendere 20 ...

Milan - niente nuovo socio per mister Li : adesso sono guai : Doveva essere un malese, sponsorizzato da Jorge Mendes. Anzi no, le ultime parlavano di un ritorno di fiamma degli arabi. E le ultimissime degli americani , John Fisher e Stephen Ross i nomi più caldi,...

CDA Milan - ROSS O FISHER NUOVO SOCIO?/ Offerta dagli Usa : mister Lì rassicura sull'aumento di capitale : Nel consiglio d'amministrazione in casa MILAN, oltre a ratificare la chiusura del bilancio con una perdita di 75 milioni di euro, si parlerà dell'ingresso di un NUOVO socio(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Cda Milan - Ross o Fisher nuovo socio?/ Sul tavolo un'offerta seria arrivata tramite Goldman Sachs : Nel consiglio d'amministrazione in casa Milan, oltre a ratificare la chiusura del bilancio con una perdita di 75 milioni di euro, si parlerà dell'ingresso di un nuovo socio(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 11:03:00 GMT)

Milan - offerta di un nuovo socio sul tavolo di Li : oggi il CdA : Il Milan potrebbe presto cambiare volto: l'offerta di un nuovo socio è sul tavolo di Yonghong Li. L'articolo Milan, offerta di un nuovo socio sul tavolo di Li: oggi il CdA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Mr. Li studia il colpo di scena : a Nyon col nuovo socio : Ancora top secret il nome: voci su un imprenditore indonesiano di Kuala Lumpur, su un principe malese e su un investitore americano

Ac Milan/ Yonghong Li presenta il nuovo socio a Nyon? Dubbi e indiscrezioni sull'identità : Yonghong Li vorrebbe presentare il nuovo socio, che dovrà stanziare per il Milan un aumento di capitale, il 19 giugno quando si presenterà di fronte all'Adjuticatory Chamber della Uefa(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:23:00 GMT)

Milan - Mr Li studia lo sprint decisivo : a Nyon con il socio per tentare la Uefa : Li Yonghong ha un nuovo obiettivo: chiudere la trattativa per l'ingresso di un socio di minoranza nel più breve tempo possibile. L'ideale, per il proprietario e presidente del Milan, sarebbe farlo in ...

AC Milan / Mister Li trova un nuovo socio : il nuovo azionista è statunitense : Ac Milan, Mister Li paga i 32 milioni e trova il nuovo socio di minoranza: futuro più sereno e messaggio alla Uefa da parte della società rossonera...(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 00:27:00 GMT)

Milan - in arrivo un nuovo socio malese? : Yonghong Li avrebbe trovato un nuovo socio che lo affiancherebbe nella gestione del club e che un domani potrebbe anche prendere il controllo del pacchetto azionario

Milan - il socio di Yonghong Li sarà un imprenditore malese di Kuala Lumpur : Sarebbe un imprenditore malese di Kuala Lumpur , a capo di una cordata orientale, il socio che Yonghong-Li si appresta a far entrare nella proprietà del Milan. A rivelarlo è il sito affaritaliani.it , ...

Milan - è pronto un nuovo socio - con la regia di Jorge Mendes : Il mediatore dell'operazione è invece Jorge Mendes , uno dei più potenti agenti FIFA del mondo, il procuratore di Cristiano Ronaldo e di Mourinho. Ma anhce di André Silva e Falcao. E infatti i ...

Ac Milan / Mister Li trova il nuovo socio : c'è l'ombra di Jorge Mendes sui rossoneri? : Ac Milan, Mister Li paga i 32 milioni e trova il nuovo socio di minoranza: futuro più sereno e messaggio alla Uefa da parte della società rossonera...(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:06:00 GMT)

AC Milan/ Mister Li paga i 32 milioni e trova il nuovo socio : Mirabelli punta alla conferma dei big : Ac MILAN, Mister Li paga i 32 milioni e trova il nuovo socio di minoranza: futuro più sereno e messaggio alla Uefa da parte della società rossonera...(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 11:30:00 GMT)