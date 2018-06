Milan | Fassone | “per il mercato c’è piano A e piano B”

Milan - Fassone si augura “decisione Uefa veloce” : “Non ci è stato detto quando sarà presa la decisione, però immagino che sarà abbastanza veloce. Non abbiamo avuto ulteriori riferimenti”. E’ quanto dichiarato dall’ad del Milan, Marco Fassone, ai giornalisti presenti a Nyon, in Svizzera, dove il club si è difeso davanti alla Camera giudicante della Uefa. Secondo le indiscrezioni della vigilia, i giudici potrebbero esprimersi nel giro di 48-72 ore. “C’è stato ...

Milan - Fassone all'Uefa : 'Trattateci come gli altri. Senza coppe per più di un anno? Lo escludo' : Il ricorso al TAS e il mercato Il manager Milanista ha confermato che dopo la sentenza il club potrebbe rivolgersi al Tribunale arbitrale dello sport: "Dipenderà molto dalla decisione. Se dovessimo ...

Milan - rossoneri a Nyon per l’udienza Uefa. Fassone : “spero valutino tutto” : “Speriamo vengano valutati fatti certi e non congetture”. Così l’ad del Milan, Marco Fassone, dopo l’udienza alla Camera giudicante della Uefa, in cui il club si è difeso senza mettere sul tavolo l’eventuale ingresso di un nuovo socio. “Ci sono sviluppi? Non posso dirlo, sono fatti che riguardano l’azionista come tanti argomenti discussi oggi – ha detto Fassone a Nyon -. Abbiamo scelto di andare ...

Milan - in corso l'audizione a Nyon. Fassone davanti ai giudici Uefa : il giorno. Stamattina di fronte alla camera giudicante dell'Uefa , cinque giudici di differente nazionalità, il Milan sta illustrando la propria memoria difensiva. Venticinque pagine di dossier ...

FASSONE/ “La Serie A deve prendere spunto dalla Juventus - modello anche per il Milan” : FASSONE: "Juventus modello da seguire nel calcio italiano, anche per il Milan." L'ad rossonero ha parole di elogio per i bianconeri, da sette anni sul trono della Serie A(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 00:32:00 GMT)

Fassone : 'Milan e Inter lontane dalla Juventus. Stadio nuovo? Stiamo valutando se ci convenga' : Il Milan vuole tornare in alto, ma il processo di crescita sarà lento e faticoso. E' questo il fulcro delle dichiarazioni di Marco Fassone , che ha parlato della situazione del club rossonero a ...

Fassone sicuro : “Milano è pronta per due stadi” : “Milano è pronta per avere due stadi. Stiamo facendo un’analisi, se convenga avere un nuovo stadio per il Milan o se sia meglio continuare con l’Inter a San Siro”. L’amministratore delegato del Milan Marco Fassone è intervenuto così sul futuro di San Siro, a margine della presentazione del libro di Marco Bellinazzo “La fine del calcio italiano”. “L’Inter ha le idee più chiare – ha ...

Serie A Milan - Fassone : 'Bisogna prendere spunto dalla Juventus' : MilanO - 'Nel calcio non esiste più il vecchio modello familistico. Milan e Inter per anni sono state le espressioni di famiglie legate ai quei colori. Per non parlare della Juve , ma quel modell non ...