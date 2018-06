Milan | entro venerdì la sentenza Uefa | ecco cosa rischiano i rossoneri

Milan - terminata l’udienza Uefa : il verdetto entro venerdì : Serviranno alcuni giorni di attesa per conoscere i verdetto dell’Uefa in merito al caso Milan, giorni di ansia per club e tifoseria E’ terminata a Nyon, in Svizzera, l’udienza davanti alla Camera giudicante dell’Uefa del Milan. La delegazione rossonera capeggiata dall’amministratore delegato Marco Fassone, arrivata poco prima delle 9, ha illustrato alla camera giudicante, chiamata a decidere sulle sanzioni al club, ...

Obiang al Milan/ Il centrocampista viene valutato 20 milioni di euro dal West Ham : Il Milan è sulle tracce di Obiang, centrocampista attualmente in forza al West Ham. La compagine inglese valuta l'ex Sampdoria venti milioni di euro, su di lui anche altre squadre(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 12:12:00 GMT)

Ansia Milan - rossoneri a Nyon per l’udienza Uefa : sentenza entro venerdì : E’ cominciata questa mattina poco prima delle 9 a Nyon, in Svizzera, l’udienza davanti alla Camera giudicante dell’Uefa del Milan. La delegazione rossonera, capeggiata dall’amministratore delegato Marco Fassone, è chiamata a illustrare alla camera giudicante, chiamata a decidere sulle sanzioni al club, la memoria difensiva presentata nei giorni scorsi per scongiurare il rischio di una esclusione dalla prossima Europa League dopo la bocciatura ...

Milan - terminata l'audizione a Nyon. Sentenza entro il weekend : il giorno. Stamattina di fronte alla camera giudicante dell'Uefa , cinque giudici di differente nazionalità, il Milan ha illustrato la propria memoria difensiva. Venticinque pagine di dossier scritto ...

Milan - terminata l’udienza Uefa a Nyon : sentenza entro 72 ore : Si è conclusa dopo due ore l'udienza davanti alla Camera giudicante della Uefa, chiamata a decidere sulle sanzioni contro il Milan. L'articolo Milan, terminata l’udienza Uefa a Nyon: sentenza entro 72 ore è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Milan - 4 colpi per Gennaro Gattuso : inizia l’assalto alla Champions League - mosse per centrocampo ed attacco [FOTO] : Calciomercato Milan – Il mercato del Milan non è ancora decollato ma entro le prossime settimane dovrebbero essere concluse alcune trattative per permettere al tecnico Gennaro Gattuso di poter contare su una squadra il più possibile completa già all’inizio del ritiro, un pò come fatto nelle scorsa stagione. In porta è arrivato Reina, con la valigia in mano Donnarumma, il Milan spera di monetizzare il più possibile dalla cessione del ...

Milan - i contatti di Mirabelli : la richiesta del Psg e la proposta per il centrocampo : Milan, Massimiliano Mirabelli alle prese con alcune trattative calde che potrebbero modificare la rosa rossonera a disposizione di Gattuso Sarà un’estate caldissima per Massimiliano Mirabelli e per il suo Milan. La società sta attendendo con ansia le decisioni dell’Uefa, prima di poter agire sul mercato per dare nuova linfa ad una rosa non certo all’altezza delle prime della classe in Serie A. Nel frattempo, il ds rossonero, si ...

Milan : ricapitalizzazione entro il 28 : MilanO, 15 GIU - Il presidente del Milan, Li Yonghong, nel corso del cda lampo di questa mattina, avrebbe rassicurato i consiglieri sul fatto che completerà l'aumento di capitale con i 32 milioni di ...

Milan - il Cda dura solo 45' minuti. Li rassicura : ricapitalizzazione entro il 28 giugno : È finito verso le 12.20 il cda del Milan. Un Consiglio d'Amministrazione piuttosto rapido, durato circa 45'. Bocche cucite a Casa Milan. Il membro del Consiglio Paolo Scaroni, all'uscita, ha tagliato ...

Yonghong Li rassicura il Milan : aumento di capitale entro il 28 giugno : Il presidente del Milan avrebbe rassicurato i consiglieri sul fatto che completerà l'aumento di capitale. L'articolo Yonghong Li rassicura il Milan: aumento di capitale entro il 28 giugno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Gattuso svela le mosse : “Arriverà un grande centrocampista” : Gattuso svela LE mosse- Intervistato ai microfoni di “Premium Sport“, Gennaro Gattuso, in partenza per la Russia, ha fatto il punto sul mercato rossonero e sulla stagione che verrà. ARRIVERA’ UN grande CENTROCAMPISTA Gattuso ha annunciato: “Per fortuna non comincia domani il campionato, abbiamo un po’ di tempo. Adesso vediamo cosa deciderà la Uefa, ma […] L'articolo Milan, Gattuso svela le mosse: ...

Milan - Gattuso : "Prenderemo un centrocampista importante" : Intervistato da Premium Sport , il tecnico rossonero ha spiegato: "Per fortuna il campionato non comincia domani, abbiamo un po' di tempo. Adesso vediamo cosa deciderà la Uefa, ma non siamo fermi, ...

