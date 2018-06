Milan | deciso il futuro di Kalinic | le ultime novità

sportfair

(Di martedì 19 giugno 2018)sta vivendo un momento pessimo della sua carriera da calciatore, cacciato dal ritiro della Croazia ha già terminato il proprio Mondiale Un’annata pessima quella dial, conclusa con la scandalosa figura fatta ai Mondiali dal centravanti con la maglia della Croazia.è stato infatti cacciato dal ritiro perchè si è rifiutato di entrare in campo nei minuti finali della gara con la Nigeria, un comportamento scandaloso, invece di ringraziare per la convocazione dopo una stagione non all’altezza. Ebbene, nelleore sembra che ilabbia definitivamenteildi, i rossoneri vogliono cedere il calciatore al miglior offerente. Il Siviglia sembra non voler accettare l’obbligo di riscatto a 20 milioni, dunque spazio a nuove alternative in Cina, Russia o Turchia. Mirabelli all’opera per cedere il deludente attaccante ...