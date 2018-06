Milan | attesa per il verdetto Uefa Fassone | ' ' Vogliamo essere trattati come gli altri' '

Borse europee caute in attesa banche centrali - Milano +0 - 44% : Seduta all'insegna della cautela per le piazze finanziarie europee, in attesa delle decisioni della Federal Reserve questa sera negli Stati Uniti e della Banca Centrale Europea domani. Piazza Affari ...

Borsa - Milano chiude in positivo (in attesa della Bce) : (Alliance News) - Milano termina la seduta infrasettimanale in positivo, mentre si attendono in serata le decisioni in materia di politica monetaria della Federal Reserve e, domani a metà giornata, l'esito della riunione di giugno...

Borsa : Europa cauta in attesa banche centrali - Milano sale - +0 - 44% - con St e Ferrari : ... secondo gli analisti la Federal Reserve alzera' i tassi di 25 punti base a un range tra l'1,75 e il 2%, un'azione attesa e gia' scontata dai mercati, e rivedra' le stime sull'economia. L'attenzione ...

Borse in lieve rialzo in attesa della Fed. Milano più tonica : L'attenzione sarà rivolta in particolare alla conferenza stampa del presidente Powell, per capire quali indicazioni arriveranno in merito alle prossime mosse in materia di politica monetaria. Sul ...

Borsa : europee deboli in attesa banche centrali - Milano +0 - 15% : Milano, 12 giu. (AdnKronos) – Chiusura debole per le piazze finanziarie europee in attesa delle decisioni in tema di politica monetaria della Federal Reserve di domani e della Bce di dopodomani e nel giorno dell’accordo siglato tra Donald Trump e Kim Jong-un che prevede, tra l’altro, la denuclearizzazione del Nord della Corea. Parigi termina la giornata in calo dello 0,38%, Londra perde lo 0,43%, Francoforte invariata sul ...

Borse - Milano chiude in rialzo : attesa per i tassi Fed : (Alliance News) - Piazza Affari chiude la seconda seduta della settimana con segno più, dopo lo storico vertice di...

Borsa - chiusura positiva per Milano in attesa del vertice tra Kim e Trump : (Alliance News) - La prima giornata di scambi si conclude positivamente a Piazza Affari, a ridosso di un fine settimana complicato sul fronte internazionale ed alla vigilia dell'attesissimo vertice tra il...

Calciomercato Milan - Mirabelli : 'Abbiamo richieste ma non cediamo i migliori. Attesa Uefa? Un'avventura' : "Il Milan non cederà i suoi migliori giocatori". Parola di Massimiliano Mirabelli: il direttore sportivo del Milan ha assistito all'amichevole tra Svizzera e Giappone a Lugano, dove ha parlato del ...

Attesa Milan per aumento Li : ANSA, - MilanO, 4 GIU - Per via di alcune questioni tecniche, saranno visibili solo domani nei conti del Milan i 10 milioni di euro attesi per oggi, che il proprietario Li Yonghong deve versare per ...

Attesa Milan per l'aumento di Li : Per via di alcune questioni tecniche, saranno visibili solo domani nei conti del Milan i 10 milioni di euro attesi per oggi, che il proprietario Li Yonghong deve versare per evitare l'intervento di ...

Milan escluso dall'Europa League/ La sentenza Uefa slitta - ancora due settimane d'attesa? : Milan escluso dall'Europa League? La sentenza Uefa slitta, potrebbero esserci ancora due settimane d'attesa. Anche Atalanta e Fiorentina aspettano notizie(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:47:00 GMT)