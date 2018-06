: Migranti, dopo la Francia anche Merkel offre appoggio a Conte “Collaboriamo, rafforzare le frontiere esterne” - petergomezblog : Migranti, dopo la Francia anche Merkel offre appoggio a Conte “Collaboriamo, rafforzare le frontiere esterne” - fattoquotidiano : Migranti, Conte incontra Merkel. La Cancelliera: “Collaboriamo con l’Italia. Rafforzare le frontiere esterne” - RaiNews : #Merkel: aiuteremo l'Italia sui migranti. #Conte: 'Servono soluzioni Ue o finisce Schengen'. L'immigrazione al cent… -

Alla crisi migratoria servono risposte europee. Così la cancelliera tedesca Angela,in conferenza con il presidente francese, dopo l'incontro al castello di Mesemberg, Berlino. Quella deiè "una", dice.lo considera un "momento decisivo per l'Europa" e conferma: "Crediamo in una risposta europea alla crisi: serve più sovranità, unità, coordinazione,politiche estere comuni". Sull'Eurozona:budget dell'Eurozona e trasformazione del fondo di solidarietà europeo in fondo monetario europeo".(Di martedì 19 giugno 2018)