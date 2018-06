: Cifre alla mano, la professoressa Anna Bono smonta il pensiero unico sull’immigrazione. - matteosalvinimi : Cifre alla mano, la professoressa Anna Bono smonta il pensiero unico sull’immigrazione. - mannocchia : Vite di persone in fuga usate come strumenti di pressione e propaganda. Da un lato Salvini, dall’altro i trafficant… - TelevideoRai101 : Migranti,in fuga 68,5 milioni: è record -

Nel mondo il numero di persone inda guerre, violenze e persecuzioni ha raggiunto nel 2017 il numero di 68,5, un nuovoper il quinto anno consecutivo. E' quanto si evince dal rapporto annuale "Global trends" dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, Unhcr. Il nuovoè dovuto principalmente alla crisi scoppiata nella Repubblica democratica del Congo, alla guerra in Sud Sudan, e allain Bangladesh dal Myanmar (ex Birmania) di centinaia di migliaia di rifugiati rohingya.(Di martedì 19 giugno 2018)