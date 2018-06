MIGRANTI USA Bambini separati dalle famiglie | è ora di rimettere insieme politica e cuore

Trump : Usa non saranno un campo MIGRANTI : 4.49 Trump ha rivendicato la sua ferma volontà di controllare lì'immigrazione, nonostante le proteste causate dalla separazione di oltre 2.300 minatori strappati dai loro genitori privi di documenti, ribadendo di non voler tra trasformate il paese in "un campo di migranti". Il presidente ha nuovamente accusato la minoranza democratica che impedirebbe qualsiasi progresso sulla riforma dell' immigrazione."Quello che sta succedendo è così triste ...

MIGRANTI - Renzi : non voglio un'Italia come gli Usa di Trump : Roma, 18 giu. , askanews, 'Duemila bambini fermi a una frontiera e strappati alle proprie famiglie. Vengono divisi dalle loro mamme, dai loro papà. Questo è ciò che accade quando si scommette sulla ...

MIGRANTI - Trump : non vogliamo Usa come Ue : 17.30 E' stato "un grande errore consentire l'ingresso di milioni di persone in Europa. I Migranti arrivati hanno cambiato la cultura europea. Noi non vogliamo accada la stessa cosa in Usa". Così il presidente Trump in un tweet. E sulle polemiche sui bimbi separati alla frontiera con il Messico dai genitori entrati in modo illegale negli Usa "I bimbi vengono usati dai peggiori criminali per entrare nel nostro Paese. Qualcuno ha dato ...

Melania contesta Trump/ Messico 2000 bimbi separati da genitori MIGRANTI : first lady Usa “odioso - serve cuore” : Melania contesta Donald Trump su linea dura immigrazione: Messico, 2mila bimbi separati dai genitori migranti in Usa e arrestati. first lady "Scene odiose, serve Usa con cuore"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:14:00 GMT)

"Non è un centro MIGRANTI - ma una gabbia piena di bambini". La denuncia del deputato Usa Welch su una struttura a Brownsville : "Ho visto gabbie piene di bambini. Non è nient'altro che una prigione". Peter Welch, deputato del Vernont, è uno dei Congressman che ha visitato nelle ultime ore la struttura dove a Brownsville, in Texas al confine col Messico, vengono trattenuti i minori separati dai genitori dopo l'ingresso illegale negli Stati Uniti.Su Twitter, con una serie di messaggi, Welch descrive il quadro. "La struttura accoglie 1500 ragazzi, è ...

USA. Scatta tolleranza zero : suv pieno di MIGRANTI si ribalta durante inseguimento - 5 morti : Non sono le prime vittime della politica sull'immigrazione voluta da Trump che negli USA è arrivato a togliere i bambini ai migranti che cercano di superare il confine. Almeno duemila i piccoli separati dai loro genitori e sistemati in centri di raccolta. La gestione definita "tolleranza zero" è stata criticata anche dalla First Lady Melania.Continua a leggere

Monito dell'Onu agli Usa sui MIGRANTI : ANSA, - ROMA, 18 GIU - "E' inaccettabile e crudele" separare i figli dai genitori migranti che entrano illegalmente negli Stati Uniti dalla frontiera con il Messico. E' il Monito lanciato a Ginevra ...

MIGRANTI USA - Onu : no separazione bambini : 12.01 L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, chiede agli Stati Uniti di interrompere la separazione al confine con il Messico dei bambini Migranti dai loro genitori e lo giudica un comportamento "inammissibile". "Il pensiero che qualsiasi Stato cerchi di scoraggiare i genitori infliggendo questi abusi sui bambini è inammissibile", ha dichiarato Al Hussein in apertura della sessione del Consiglio per ...

MIGRANTI USA - Guardian : bimbi in gabbie : 10.35 I bambini separati dai loro genitori sono bloccati in gabbie di metallo costruite all'interno di magazzini nel sud del Texas. Una condizione che molte associazioni - secondo quanto riporta il Guardian - definiscono "disumana". "In alcune gabbie erano sistemati venti bambini, con bottigliette d'acqua sparse dovunque e fogli di carta stagnola usati come coperte", si legge nelle testimonianze di chi ha potuto visitare la struttura, che ...

MIGRANTI - Onu contro Usa : separare genitori e figli 'inammissibile' : Ginevra, 18 giu. , askanews, Il responsabile dell'Onu per i diritti umani Zeid Ra'ad Al Hussein ha chiesto con decisione agli Stati Uniti di interrompere la politica a tolleranza zero che causa la separazione tra figli e genitori immigrati illegamente negli Usa, definendola 'inammissibile'. 'Il pensiero che uno stato voglia cercare di scoraggiare i ...

Usa - Melania critica la linea dura di Trump sui MIGRANTI messicani : “Odioso vedere i bambini separati dai genitori” : Per la prima volta Melania Trump parla apertamente di politica. E lo fa criticando apertamente il marito presidente degli Stati Uniti per come sta gestendo la questione degli immigrati al confine con il Messico. La first lady “odia vedere bambini separati dalle loro famiglie e spera che entrambi gli schieramenti possano alla fine unirsi per ottenere una riforma migratoria di successo”, ha dichiarato alla Cnn la sua portavoce ...

Usa - Melania contesta linea dura di Trump su MIGRANTI 'Odioso vedere bimbi separati dai genitori' : Un intervento che riguarda la vicenda di duemila bimbi separati alla frontiera col Messico dai genitori entrati in modo illegale, a causa della politica di 'tolleranza zero' dell'amministrazione ...