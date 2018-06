Migranti | Trump | “Crimini in Germania saliti del 10%” Merkel lo smentisce | “I nostri

ilfattoquotidiano

: Usa, Melania contesta linea dura di Trump su migranti: 'Odioso vedere bimbi separati dai genitori' [news aggiornata… - repubblica : Usa, Melania contesta linea dura di Trump su migranti: 'Odioso vedere bimbi separati dai genitori' [news aggiornata… - RaiNews : #MelaniaTrump 'odia' vedere bimbi divisi da genitori migranti in Usa. Rara presa di posizione 'politica' della Firs… - petergomezblog : Usa, Onu vs Trump: “Inaccettabile e crudele separare migranti da figli” Anche Melania critica con il marito -

(Di martedì 19 giugno 2018) Nel pieno della bufera per la gestione deiche entrano illegalmente dalla frontiera con il Messico, il presidente degli Stati Uniti Donaldsposta il suo sguardo oltreoceano e attacca la: “La criminalità inè salita del 10 per cento (i dirigenti non vogliono riportare questi crimini) da quando isono stati accettati. Altri Paesi sono addirittura peggio. Sii sveglia America!”, ha scritto in un tweet. Immediata la replica della cancelliera Angela: “Il ministero dell’Interno ha pubblicato le statistiche federali sul crimine, e che queste parlano per sé. Vediamo sviluppi positivi. Dobbiamo fare comunque sempre di più contro la criminalità. Ma siamo di fronte a numeri incoraggianti sui cui continuare a lavorare per ridurla”. Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants ...