Migranti salvati in una pubblicità Benetton Salvini | ' Squallida'

Migranti : naufragio Libia - salvati 115 - cinque affogano : La Guardia costiera libica "ha potuto salvare" 115 Migranti, tra cui 2 bambini e 22 donne, a bordo di su gommone che imbarcava acqua otto miglia a nord di Mellitah, a ovest di Tripoli. Inoltre ha ...

Migranti - naufragio davanti alle coste della Libia : “115 salvati - 5 affogati” : Un gommone carico di Migranti è naufragato ieri davanti alle coste della Libia. La “guardia costiera” del Paese nordafricano ha salvato 115 persone, tra cui 2 bambini e 22 donne, mentre sono stati recuperati in mare 5 corpi senza vita, appartenenti a tre uomini e due donne. A riferirlo è un comunicato della Marina libica pubblicato su Facebook. Si tratta di Migranti provenienti tutti da Paesi africani, tranne quattro pachistani. Il ...

La Francia accoglierà i Migranti salvati dalla nave Aquarius : La Francia accoglierà parte dei 629 migranti salvati dalla nave Aquarius delle Ong Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere. A rendere nota l'offerta è stata la vicepremier spagnola Carmen Calvo. Il premier iberico Pedro Sanchez ha ringraziato il presidente francese Emmanuel Macron e ha dichiarato: "Questa è la cooperazione con cui l’Europa deve rispondere"Continua a leggere

La Sea-Watch chiede l'apertura dei porti italiani per imbarcare i Migranti salvati dagli Usa : Roma, 13 giu. , askanews, L'Ong tedesca Sea-Watch si è detta pronta ad accogliere i 40 migranti soccorsi ieri dalla marina americana al largo della Libia solo se l'Italia aprirà i suoi porti. La nave ...

Arrivati a Catania 932 Migranti salvati a largo della Libia : A bordo della nave della Guardia Costiera italiana anche due salme. Quattro donne incinte e un minorenne sono stati trasferiti negli ospedali siciliani - La nave Diciotti è arrivata nel porto di ...

Migranti - ong Sea Watch : “Naufragio al largo della Libia - 12 morti e 40 salvati” : La Marina statunitense “ha tratto in salvo dall’acqua 40 persone e conferma 12 cadaveri“. Lo scrive la ong Sea Watch sul suo profilo Twitter dando notizia di un naufragio di Migranti avvenuto a 20 miglia dalle coste libiche. La nave dell’organizzazione – che si trovava davanti alla Libia – si sta dirigendo nella zona. Il naufragio, aggiunge la Sea Watch, “ci è stato segnalato da un assetto della Marina ...

Un’altra nave Ong al largo della Libia - salvati 800 Migranti. Salvini : “Non chineremo il capo” : Trentacinque miglia a sud del’Italia, 27 miglia a nord di Malta. La Aquarius è ancora lì, dalla tarda sera di ieri. Con l’equipaggio di Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere in attesa che tra Roma e la Valletta la situazione si sblocchi, con i 629 migranti recuperati sabato nel Mediterraneo centrale che ora cominciano a chiedersi perchè la nave...

Dopo Aquarius - un’altra nave al largo della Libia. E altri 800 Migranti salvati : Centinaia di profughi recuperati da imbarcazioni italiane ed internazionali. E in mattina No di Salvini anche alla Sea Watch 3 (di Ong tedesca e battente bandiera olandese), "l'Italia ha smesso di chinare il capo e ubbidire". I porti italiani dunque restano chiusi.Continua a leggere

Aquarius - resta in mezzo al mare la nave dei Migranti : “Acqua e cibo per 48 ore”. Altri 800 salvati al largo della Libia : Altri 800 migranti sono stati salvati nella notte di domenica al largo della Libia, mentre rimane ferma a 27 miglia nautiche da Malta e 35 dall’Italia la Aquarius con a bordo le 629 persone salvate da Sos Mediterranée. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ieri ha sfidato La Valletta annunciando la chiusura dei porti della Penisola alle imbarcazioni di soccorso, ha annunciato che il divieto di attracco vale anche per la Sea Watch 3, ...

Salvati altri 800 Migranti a largo Libia : ANSA, - ROMA, 11 GIU - Mentre ancora è bloccata la vicenda di nave Acquarius, altri migranti sono stati Salvati a largo della Libia. Si tratta di circa 800 persone che, secondo quanto si apprende, ...