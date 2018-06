Migranti | nave Guardia Costiera con 500 ancora a sud di Malta

Perché Iuventa - docufilm sull’omonima nave salva-Migranti - è importante : Search and Rescue nel docufilm Iuventa che narra la storia dell’omonima nave presentato il 17 e 19 giugno in prima mondiale in concorso al Biografilm a Bologna e il 22 giugno in prima assoluta all’Angelo Mai a Roma. Diretto da Michele Cinque e prodotto da Lazy Film con Rai Cinema, in coproduzione con Sunday Films e ZDF/3Sat, e in associazione con Bright Frame, Iuventa racconta un anno della vita di un gruppo di ragazzi impegnati con ...

Migranti - arrivata a Valencia anche la terza nave : Valencia, , Askanews, - E' arrivata al porto di Valencia anche la terza e ultima nave che ha trasportato più di 240 Migranti. Dopo l'unità della Guardia Costiera Dattilo e la Aquarius della Ong Sos ...

La nave Aquarius e le ONG continueranno a salvare i Migranti (e Salvini non può impedirlo) : La conferma arriva in queste ore, nonostante la polemica con il governo italiano: dopo aver sbarcato i migranti a Valencia, la nave Aquarius della ONG SOS Mediterranèe farà nuovamente rotta verso le coste della Libia e continuerà nella sua attività di search and rescue, per prevenire altre morti in mare. E né Salvini, né Toninelli, possono impedire che ciò avvenga. Per fortuna.Continua a leggere

La nave Dattilo arriva a Valencia con i Migranti dell’Acquarius : sbarcate 274 persone dopo 9 giorni in mare : Nelle immagini, l’arrivo della nave Dattilo della Guardia Costiera nel porto di Valencia, all’alba del 17 giugno. A bordo della nave italiana 274 migranti trasbordati dalla nave Acquarius di Medici senza Frontiere fermata per alcuni giorni a largo delle cose siciliane prima di intraprendere il viaggio verso la Spagna in seguito alla decisione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini di chiudere i porti italiani ...

Aquarius - i 629 Migranti arrivano al porto di Valencia. Msf : “Governi Ue assenti - la nave andrà avanti” : Dopo nove giorni in mare i 629 migranti che sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius hanno raggiunto il porto di Valencia. Il primo gruppo, le 274 persone trasbordate sulla nave Dattilo della Guardia Costiera italiana, hanno già toccato terra. Ora è il momento dei 106 rimasti sulla nave della ong Sos Mediterranee, mentre per ultima attraccherà nave Orione della Marina militare italiana con 249 migranti a bordo. “Fino a che i governi ...

La nave Aquarius è arrivata a Valencia : al via lo sbarco dei Migranti. Ad accoglierli 2500 volontari : L'odissea della nave Aquarius, dopo il rifiuto del governo italiano di accoglierla nei propri porti, è giunta al termine: un primo gruppo di profughi a bordo di una imbarcazione della Guardia Costiera è stato accolto da circa 2500 volontari, ed entro la giornata di oggi tutti i 629 migranti potranno toccare terra. "Ringraziavano Dio per essere finalmente arrivati".Continua a leggere

