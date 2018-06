Migranti | nave Diociotti a Pozzallo | sindaco ' nessuna comunicazione ufficiale'

Migranti la nave Diciotti verso Pozzallo con 519 persone a bordo : Infine l'associazione europea degli armatori navali , Ecsa, ha criticato la politica dell'Italia di chiusura dei porti: «Siamo allarmati dal fatto che l'Italia abbia rifiutato sbarchi per ragioni ...

Migranti - nave Diciotti attesa a Pozzallo : 519 a bordo - anche un morto : Migranti, nave Diciotti attesa a Pozzallo: 519 a bordo, anche un morto L’imbarcazione della Guardia costiera trasporta centinaia di persone salvate in sette diversi interventi. L’approdo in Sicilia è previsto per la tarda serata ma non è escluso che lo sbarco a terra venga fatto domani mattina, 20 ...

Nave Diciotti bloccata a largo con i Migranti. Poi la svolta : "Sbarco a Pozzallo" : La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana con 522 migranti a bordo che ha atteso indicazioni sul porto di sbarco per circa tre giorni, attraccherà nel porto di Pozzallo. Ha navigato facendo avanti e indietro tra nord e sud di Malta. A bordo della Nave sono presenti diversi migranti che sono stati dalvati da diversi mercantilinel Mediterraneo e dalla Trenton della marina militare americana. I trasbordi sulla Diciotti si sono coclusi ...

Nave Diciotti bloccata in mare per due giorni : 522 Migranti sbarcheranno a Pozzallo : Un'altra Nave carica di migranti è rimasta bloccata per due giorni al largo a sud della Sicilia, ma questa volta non è delle ong. Si tratta della "Diciotti" della Guardia Costiera...

Migranti - la nave Diciotti in attesa di un porto in cui sbarcare/ Concesso il porto di Pozzallo in Sicilia : Migranti, la nave Diciotti in attesa di un porto in cui sbarcare. Ci sono 522 persone a bordo, è al largo dell'isola di Malta. La guardia costiera attende il segnale da Matteo Salvini(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:54:00 GMT)

Nave Diciotti bloccata in mare con 522 Migranti. Nuovo caso Aquarius? : 11:52 - La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'indicazione di sbarcare nel porto di Pozzallo (Ragusa). A bordo 519 persone salvate in diversi interventi in mare e un cadavere recuperato dal mercantile Vos Thalassa che ha soccorso 212 migranti. L'attracco della Diciotti a Pozzallo è previsto per stasera tardi. Nave Diciotti Guardia Costiera bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo caso Aquarius? La Nave Diciotti della ...

La nave Diciotti diretta a Pozzallo con 519 Migranti e una salma : Dopo la sosta al largo di Malta, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'ordine di fare rotta verso il porto di Pozzallo , Ragusa, con a bordo 519 persone, salvate in sette ...

Migranti - la nave Diciotti arriverà stasera a Pozzallo con 519 profughi. A bordo un cadavere : arriverà a Pozzallo nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 519 persone, salvate in sette interventi n mare, e un cadavere. Tre donne e un uomo, che avevano bisogno di cure mediche...

La nave Diciotti diretta a Pozzallo : a bordo 519 Migranti : Dopo la sosta al largo di Malta, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'ordine di fare rotta verso il porto di Pozzallo , Ragusa, con a bordo 519 persone, salvate in sette ...

Migranti - la nave Diciotti arriverà stasera a Pozzallo con 523 profughi. A bordo un cadavere : arriverà a Pozzallo nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 519 persone, salvate in sette interventi n mare, e un cadavere. Tre donne e un uomo, che avevano bisogno di cure mediche...

Migranti - la nave Diciotti bloccata tra Malta e Sicilia con 523 profughi 'Siamo in attesa di ordini' : Resta al largo di Malta, in attesa di ordini previsti nel pomeriggio, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana che ha a bordo 523 Migranti salvati nei giorni scorsi da alcune navi commerciali ...

Nave della Guardia Costiera con 522 Migranti bloccata al largo. "Siamo in attesa di un porto" : Naviga ancora avanti e indietro, in attesa di istruzioni da parte del ministero dell'Interno, la Nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo 522 profughi salvati da diversi mercantili e dalla Trenton della Us navy. Il destino della Nave "dovrebbe sbloccarsi nel pomeriggio", fanno sapere dalla Guardia Costiera di Roma. "Siamo attualmente in fase stallo, in attesa che il ministero dell'Interno ci dia indicazione del porto dove dirigere la ...

Migranti - anche la Diciotti è senza porto. La nave è a sud di Malta con 523 a bordo : Tra i profughi c’è nervosismo, i Migranti si chiedono perché la nave non si diriga verso un porto. Tra di loro anche 42 scampati a un naufragio

Migranti - la nave Diciotti resta bloccata tra Malta e Sicilia con 523 profughi : «Attendiamo ordini» : resta al largo di Malta, in attesa di ordini previsti nel pomeriggio, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana che ha a bordo 523 Migranti salvati nei giorni scorsi da alcune navi commerciali...