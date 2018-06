Migranti | naufragio davanti alle coste della Libia | “115 salvati | 5 affogati”

Migranti - la Diciotti ancora al largo di Malta. A bordo anche i 42 sopravvissuti al naufragio di una settimana fa : Ci sono 42 persone, sopravvissute ad un naufragio, che hanno visto morire amici e familiari i cui corpi sono stati abbandonati in mare da chi li ha soccorsi, che dopo una settimana - il naufragio è ...

Migranti - naufragio a largo della Libia. L’Ong Sea-Watch : “Recuperati 12 cadaveri” : L'Ong Sea-Watch avvisa di essere stata chiamata per prestare assistenza al largo della Libia a causa di un naufragio: sono state messe in salvo 41 persone, ma sono stati recuperati anche 12 cadaveri. A dare l'allarme una nave della Marina statunitense che ha chiesto assistenza all'Ong per poter soccorrere i Migranti.Continua a leggere

Migranti - Naufragio in Tunisia - bilancio sale a 71 morti : S i aggrava con il passare delle ore il bilancio delle vittime causate dal Naufragio che si è verificato lo scorso weekend al largo delle coste della Tunisia. Il ministero dell'Interno di Tunisi ha ...

Il ministro degli Interni tunisino è stato licenziato a causa del naufragio di Migranti di domenica : Il primo ministro della Tunisia, Youssef Chahed, ha licenziato il ministro degli Interni del suo governo, Lofti Brahem, probabilmente a causa del ribaltamento della barca con a bordo 180 migranti avvenuto domenica al largo delle coste della Tunisia. Il governo The post Il ministro degli Interni tunisino è stato licenziato a causa del naufragio di migranti di domenica appeared first on Il Post.

Naufragio di Migranti al largo della Tunisia : 48 morti : Ennesimo Naufragio di migranti nel Mar Mediterraneo, a poche ore da quello costato la vita a 9 persone al largo della Turchia. Sempre oggi, al largo delle coste della Tunisia, un barcone con a bordo circa 180 migranti si è inabissato provocando la morte di almeno 46 persone.I soccorritori prontamente giunti sul posto sono riusciti a trarre in salvo 67 persone, molte di nazionalità tunisina, a circa 30 chilometri al largo della costa ...

