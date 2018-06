Migranti | Moscovici | «Salvini sbaglia» Tusk | piattaforme di sbarco fuori dalla Ue

Migranti - Moscovici : «Salvini sbaglia - ma l'Italia non va lasciata sola» : L'Europa risponde, tramite il commissario Ue agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici , alla posizione del ministro dell'Interno italiano sul tema Migranti . «Anche se interferire negli affari ...

Migranti - Moscovici : «Salvini sbaglia - ma l’Italia non va lasciata sola» : L’Europa risponde, tramite il commissario Ue agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici , alla posizione del ministro dell’Interno italiano sul tema Migranti . «Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell'altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze. Preferire il ripiegamento su se stessi rispetto ...

Rom e Migranti - Moscovici a Salvini : «Rispetti lo stato di diritto o l'Ue farà valere le sue regole» : «Il messaggio di Matteo Salvini non è quello giusto: preferire il ripiegamento su se stessi rispetto all'apertura al mondo significa voltare le spalle alla tradizione di ospitalità iscritta nei valori della nostra storia». Ormai in Europa non si parla quasi d'altro: anche il commissario Ue agli affari economici e ...