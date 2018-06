Migranti | Merkel e Macron | “Accogliere posizione dell’Italia e rafforzare Frontex”

Migranti - Moscovici : "Salvini sbaglia ma il suo messaggio va ascoltato". Merkel pronta a collaborare : Parola del presidente Usa Donald Trump che interviene così nel dibattito, in seno all'Ue, sulla politica da adottare riguardo i flussi migratori. I Migranti arrivati, per il presidente americano, "...

Vertice Merkel - Macron : sostegno all'Italia sui Migranti e fronte comune per riformare l'Eurozona : Più solidarietà sui migranti, a partire da una attenta considerazione delle valutazioni dell'Italia; e poi le riforme dell'Eurozona, come l'unione bancaria, la trasformazione dell'Esm in un Fondo monetario europeo e la creazione di un budget comune. "Le riforme dell'Eurozona non si possono realizzare senza una chiara volontà e una visione comune, e questo è quello che vogliamo esprimere oggi qui con chiarezza", ha ...

Migranti - Merkel-Macron : sfida comune Ue : 17.41 Alla crisi migratoria servono risposte europee. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel,in conferenza con il presidente francese Macron, dopo l'incontro al castello di Mesemberg, Berlino. Quella dei Migranti è "una sfida comune", dice. Macron lo considera un "momento decisivo per l'Europa" e conferma: "Crediamo in una risposta europea alla crisi: serve più sovranità, unità, coordinazione,politiche estere comuni". Sull'Eurozona:budget ...

Euro - Migranti - povertà : cosa ha detto Conte alla cancelliera Merkel : L'emergenza è la lotta alla povertà, l'Europa si faccia carico del tema cruciale del reddito di cittadinanza, "per l'Italia si tratta di una priorità". Giuseppe Conte apre un nuovo fronte con l'Europa. alla vigilia di quelle che definisce "scadenze importanti" come il prossimo Consiglio Ue di fine giugno. Di Maio aveva chiesto ai suoi di rilanciare i temi su cui il Movimento 5 stelle ...

Merkel a Conte : «Aiuteremo l’Italia sui Migranti» Il piano : far aprire il portafogli : Dalla cancelliera un’apertura ai centri in Libia. Il premier: fondi Ue per il reddito di cittadinanza

Conte e Merkel : "Pronti a collaborare<br> su Migranti - Libia e lavoro" : Aggiornamento ore 19:15 - Il Premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno tenuto una breve conferenza stampa in cui hanno annunciato i principali temi del loro bilaterale che si svolgerà nelle prossime ore. Ha parlato per prima la padrona di casa, che ha detto:"L'Italia è uno dei paesi che accoglie e ha accolto molti migranti, intendiamo collaborare molto strettamente su questo tema. Anche la Germania è colpita molto ...

Vertice Italia-Germania - Angela Merkel : “Sui Migranti collaboreremo”. Giuseppe Conte : “O soluzioni o finisce Schengen” : Il Vertice Italia-Germania che ha avuto luogo oggi pomeriggio sembra aver avuto un buon esito. Al termine dell'incontro tra il premier italiano Giuseppe Conte e la cancelliera Angela Merkel, le posizioni relative alla questione migratoria sono parse piuttosto simili: "La Germania intende collaborare molto strettamente con l'Italia, con la quale siamo perfettamente d'accordo sulla protezione delle frontiere esterne".Continua a leggere

