Migranti | Merkel | ' Accogliamo le esigenze dell' Italia'

Euro - Migranti - povertà : cosa ha detto Conte alla cancelliera Merkel : L'emergenza è la lotta alla povertà, l' Euro pa si faccia carico del tema cruciale del reddito di cittadinanza, "per l'Italia si tratta di una priorità". Giuseppe Conte apre un nuovo fronte con l' Euro pa. alla vigilia di quelle che definisce "scadenze importanti" come il prossimo Consiglio Ue di fine giugno. Di Maio aveva chiesto ai suoi di rilanciare i temi su cui il Movimento 5 stelle ...

Merkel a Conte : «Aiuteremo l’Italia sui Migranti» Il piano : far aprire il portafogli : Dalla cancelliera un’apertura ai centri in Libia. Il premier: fondi Ue per il reddito di cittadinanza