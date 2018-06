Migranti | Macron | ' serve risposta europea coordinata'

Merkel-Macron : "Migranti sfida europea" : Dare una risposta europea continua ad essere il nostro obiettivo", aggiunge, ammettendo però che è "complicato" varare una politica comune in materia di asilo. "L'obiettivo - prosegue - è migliorare ...

Migranti - Merkel e Macron : “Accogliere posizione dell’Italia e rafforzare Frontex” : “Ovviamente nella nostra riflessione sulla questione Migranti, accoglieremo la posizione italiana”. Angela Merkel parla in conferenza stampa dal castello di Meseberg, 60 chilometri a nord di Berlino, dove ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron. La cancelliera tedesca, dopo il bilaterale avuto con il primo ministro Giuseppe Conte, ribadisce che l’Italia è “il paese principalmente colpito dal flusso che arriva ...

Migranti - Merkel-Macron : sfida comune Ue : 17.41 Alla crisi migratoria servono risposte europee. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel,in conferenza con il presidente francese Macron, dopo l'incontro al castello di Mesemberg, Berlino. Quella dei Migranti è "una sfida comune", dice. Macron lo considera un "momento decisivo per l'Europa" e conferma: "Crediamo in una risposta europea alla crisi: serve più sovranità, unità, coordinazione,politiche estere comuni". Sull'Eurozona:budget ...

Anche per Macron c'è un problema Migranti dentro al partito : La questione migratoria potrebbe rivelarsi fatale per il presidente Macron? Sebbene sia troppo presto per dirlo, la vicenda dell'Aquarius, la nave con a bordo 629 migranti attraccata ieri a Valencia dopo essere stata respinta dall'Italia, ha portato alla luce le tensioni all'interno della maggioranza parlamentare della République en marche. Il governo francese rischia di ritrovarsi in una situazione simile a quella che stanno vivendo i ...

Macron:maggiore cooperazione con Libia per controllo flussi migranti

Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l'odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi

Migranti - Salvini : 'Macron ha un cuore grande - tocca alla Francia' : "Sono sicuro che, con il presidente francese Macron, che ha un cuore così grande, dopo la Spagna toccherà alla Francia e poi magari al Portogallo e a Malta" accogliere i Migranti. E' quanto ha detto ...

Matteo Salvini continuerà con la linea dura su Migranti e Ong - nonostante Conte e Macron : Se l’interpretazione data dai quotidiani del vertice di ieri tra Macron e Conte è che qualcuno all’Eliseo cerca l’isolamento di Salvini, il leader leghista in persona rilancia e tira diritto sul tema degli immigrati che non dovranno più esserlo. Perché lui, alle navi delle Ong, i porti continuerà a tenerli chiusi e pazienza se qualcuno non ci sta. L’Eliseo alza il tiro Scrive ad esempio La ...

Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? E l'inquilino dell'Eliseo rifila una stoccata a Salvini sulla leadership.

