Migranti | la proposta UE | Piattaforme di sbarco fuori dall' Europa

Migranti - “hotspot Ue in Africa” : Moavero lancia la proposta italiana. Che ha molti sponsor in Europa : Hotspot gestiti dall’Europa nei Paesi di origine e di transito, quindi in Africa, con l’obiettivo di limitare il traffico di esseri umani. E’ questa la proposta forte che il governo italiano presenterà al vertice Ue di fine giugno. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e lo ha ribadito anche Matteo Salvini. L’idea è accolto tiepidamente a Bruxelles ma piace a molte cancellerie del Vecchio Continente: ...

Conte all’Eliseo da Macron : proposta italiana per rivedere le regole sui Migranti : Italia e Francia “condividono l’idea di lavorare insieme sulle principali sfide europee”, a partire dai migranti con il superamento del trattato di Dublino e la proposta di organizzare i centri di raccolta (i famigerati hotspot) nei Paesi d’origine o di transito dei migranti. Insomma, tra Italia e Francia è scoppiata la pace dopo lo scontro sul ca...

Migranti - al via il vertice Macron-Conte a Parigi. “Dall’Italia la proposta di creare hotspot nei Paesi d’origine” : È iniziato il pranzo di lavoro a Parigi fra il presidente francese Emmanuel Macron e il neo premier italiano Giuseppe Conte. Dopo il durissimo scontro avvenuto nei giorni scorsi per il caso Aquarius, i due leader tentano ora di ricostruire il dialogo a partire da una simbolica stretta di mano all’Eliseo. Sul tavolo uno dei temi più scottanti per l’Ue e per il governo M5s-Lega: la gestione dei flussi migratori. Con l’Italia che, ...

Migranti - Conte da Macron con la proposta di riforma di Dublino e di una gestione europea per gli hotspot nei Paesi d'origine : PARIGI. La stretta di mano tra Macron e Conte sigla la pace, o almeno l'armistizio, tra Italia e Francia dopo lo scontro sul caso Aquarius . Con l'obiettivo di far partire un lavoro comune sul tema ...

Conte-Macron : tanti sorrisi e la proposta hotspot nei paesi d’origine dei Migranti : Pranzo a Parigi per il premier dopo le tensioni tra i due paesi sulla questione accoglienza e profughi. Grandi pacche sulle spalle, ma poi subito la richiesta italiana

Migranti - Salvini : nuova proposta Italia : 13.16 "L'Italia sarà protagonista di una proposta, smettiamo di andare a rimorchio degli altri". Così a Genova il ministro dell'Interno, sul tema Migranti."Ho già condiviso con tedeschi e austriaci che le frontiere esterne,quindi il Mediterraneo, vanno difese con uomini e soldi" Poi, conclusa la visita all'agente di Ps ferito da un giovane poi rimasto ucciso: "Capisco il dolore della mamma ma sono al fianco di chi porta la divisa, ha fatto ...

Migranti - Salvini : no controriforma vittoria Italia - ora proposta : Roma, 5 giu. , askanews, - L'esito della riunione dei ministri dell'Interno europei è stata "una vittoria dell'Italia e del buon senso, sembravamo soli e invece fortunatamente questa controriforma, ...

Ungheria - proposta di legge contro le ong che aiutano i Migranti - : Il pacchetto normativo voluto da Fidesz, il partito del premier Orban, introdurrebbe un concetto più ampio del reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina: vietato anche solo stampare ...

