Migranti | la nave Diciotti arriverà stasera a Pozzallo con 519 profughi A bordo un

La nave Diciotti diretta a Pozzallo : a bordo 519 Migranti : Dopo la sosta al largo di Malta, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'ordine di fare rotta verso il porto di Pozzallo , Ragusa, con a bordo 519 persone, salvate in sette ...

Migranti - la nave Diciotti arriverà stasera a Pozzallo con 523 profughi. A bordo un cadavere : arriverà a Pozzallo nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 519 persone, salvate in sette interventi n mare, e un cadavere. Tre donne e un uomo, che avevano bisogno di cure mediche...

Migranti - la nave Diciotti bloccata tra Malta e Sicilia con 523 profughi 'Siamo in attesa di ordini' : Resta al largo di Malta, in attesa di ordini previsti nel pomeriggio, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana che ha a bordo 523 Migranti salvati nei giorni scorsi da alcune navi commerciali ...

Nave della Guardia Costiera con 522 Migranti bloccata al largo. "Siamo in attesa di un porto" : Naviga ancora avanti e indietro, in attesa di istruzioni da parte del ministero dell'Interno, la Nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo 522 profughi salvati da diversi mercantili e dalla Trenton della Us navy. Il destino della Nave "dovrebbe sbloccarsi nel pomeriggio", fanno sapere dalla Guardia Costiera di Roma. "Siamo attualmente in fase stallo, in attesa che il ministero dell'Interno ci dia indicazione del porto dove dirigere la ...

Migranti - anche la Diciotti è senza porto. La nave è a sud di Malta con 523 a bordo : Tra i profughi c’è nervosismo, i Migranti si chiedono perché la nave non si diriga verso un porto. Tra di loro anche 42 scampati a un naufragio

Migranti - la nave Diciotti resta bloccata tra Malta e Sicilia con 523 profughi : «Attendiamo ordini» : resta al largo di Malta, in attesa di ordini previsti nel pomeriggio, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana che ha a bordo 523 Migranti salvati nei giorni scorsi da alcune navi commerciali...

Migranti - la nave Diciotti bloccata tra Malta e Sicilia con 523 profughi «Siamo in attesa di ordini» : Resta al largo di Malta, in attesa di ordini previsti nel pomeriggio, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana che ha a bordo 523 Migranti salvati nei giorni scorsi da alcune navi commerciali...

Migranti - la nave Diciotti in attesa di un porto di sbarco. Ha 522 Migranti a bordo : “Dovrebbe sbloccarsi nel pomeriggio” il destino di nave Diciotti della Guardia Costiera con 522 migranti a bordo, in attesa di un porto di sbarco da parte della sala operativa della Guardia Costiera di Roma. “Siamo attualmente in fase stallo, in attesa che il ministero dell’Interno ci dia indicazione del porto dove dirigere la nave”, spiega la Guardia Costiera di Roma. L’imbarcazione è a sud di Malta con le persone ...

Migranti - la nave Diciotti bloccata tra Malta e Sicilia con 523 profughi 'Siamo in attesa di ordini' : Resta al largo di Malta, in attesa di ordini previsti nel pomeriggio, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana che ha a bordo 523 Migranti salvati nei giorni scorsi da alcune navi commerciali ...

Nave Diciotti bloccata a largo : 522 Migranti attendono lo sbarco : La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana con 522 migranti a bordo attende indicazioni sul porto di sbarco. Intanto naviga da qualche ora facendo avanti e indietro tra nord e sud di Malta. Su questa Nave potrebbe aprirsi un nuovo caso dopo quello della Aquarius che ha accompagnato le cronache degli ultimi giorni. Di fatto a bordo della Nave sono presenti diversi migranti che sono stati dalvati da diversi mercantilinel Mediterraneo e dalla ...

Migranti : nave Guardia Costiera con 500 ancora a sud di Malta : E' ancora a sud di Malta nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, che ha a bordo 523 Migranti salvati nei giorni scorsi da alcune navi commerciali al largo della Libia. La nave ha concluso ieri ...

Perché Iuventa - docufilm sull’omonima nave salva-Migranti - è importante : Search and Rescue nel docufilm Iuventa che narra la storia dell’omonima nave presentato il 17 e 19 giugno in prima mondiale in concorso al Biografilm a Bologna e il 22 giugno in prima assoluta all’Angelo Mai a Roma. Diretto da Michele Cinque e prodotto da Lazy Film con Rai Cinema, in coproduzione con Sunday Films e ZDF/3Sat, e in associazione con Bright Frame, Iuventa racconta un anno della vita di un gruppo di ragazzi impegnati con ...

Migranti - la nave Aquarius entra nel porto di Valencia : 106 a bordo : Migranti, la nave Aquarius entra nel porto di Valencia: 106 a bordo Migranti, la nave Aquarius entra nel porto di Valencia: 106 a bordo Continua a leggere L'articolo Migranti, la nave Aquarius entra nel porto di Valencia: 106 a bordo proviene da NewsGo.

Migranti - arrivata a Valencia anche la terza nave : Valencia, , Askanews, - E' arrivata al porto di Valencia anche la terza e ultima nave che ha trasportato più di 240 Migranti. Dopo l'unità della Guardia Costiera Dattilo e la Aquarius della Ong Sos ...