Migranti | la Diciotti ancora al largo di Malta in attesa del porto sicuro A bordo anche

Migranti - la nave Diciotti bloccata tra Malta e Sicilia con 523 profughi «Siamo in attesa di ordini» : Resta al largo di Malta , in attesa di ordini previsti nel pomeriggio, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana che ha a bordo 523 Migranti salvati nei giorni scorsi da alcune navi commerciali...

