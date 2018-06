Migranti | il piano dell' Europa | le zone di sbarco regionali extra-Ue

Merkel a Conte : «Aiuteremo l’Italia sui Migranti» Il piano : far aprire il portafogli : Dalla cancelliera un’apertura ai centri in Libia. Il premier: fondi Ue per il reddito di cittadinanza

Migranti - Salvini - piano di aiuti alla Libia : «Sostegno a Serraj e investimenti» : In tour in Lombardia per i ballottaggi delle amministrative, Matteo Salvini si concede una battuta tra un comizio e l?altro: «Bobo Maroni ha ragione: a volte serve il fattore C. in...

Migranti - ecco il piano del governo Conte e del ministro Salvini : Bisognerà capire la fattibilità di queste strutture, affidata a un'agenzia internazionale, il grado di volontà politica da parte dell'Europa e, soprattutto, quante risorse saranno messe a ...

Migranti - ecco il piano di Salvini per frenare i flussi dalla Libia : Presto l’incontro del capo del Viminale con il presidente libico Serraj. L’Italia chiederà il rilancio dei rapporti con Tripoli con la ripresa della collaborazione politica, economica e infrastrutturale verso i libici. Offrirà un aumento delle dotazioni navali per il pattugliamento della Guardia costiera civile e militare di Serraj. C’è l’ipotesi di consegna fino a dieci nuove motovedette, finanziate con fondi europei...

Italia e Francia - “tregua” sui Migranti : un piano per aprire nuovi centri in Africa | : Il presidente apre: cambiamo insieme il trattato di Dublino. Ma critica Salvini: “Diffido dall’asse con Vienna e Berlino”

Italia e Francia - tregua sui Migranti : un piano per aprire nuovi centri in Africa : Un pranzo che non finiva mai. E i giornalisti ad aspettare poco lontano, in una sala dell’Eliseo, tra stucchi dorati e specchi d’altri tempi. Segno buono o cattivo quel prolungarsi del primo vero faccia a faccia fra Emmanuel Macron e Giuseppe Conte? C’era da aspettarsi di tutto, dopo giorni di tensione fra Parigi e Roma sul destino di quei disperat...

"Il ministro dell'Interno vuole più respingimenti di rifugiati : enorme lite tra Merkel e Seehofer". In Germania salta il Piano Migranti : Angela Merkel e il suo ministro dell'Interno Horst Seehofer (Csu) non sono d'accordo sul respingimento dei profughi ai confini della Germania, e sul cosiddetto "masterplan sui Migranti" del ministero dell'Interno, al vaglio in queste ore in cancelleria. Lo scrive la Bild on line, che parla di "enorme lite" sul tema all'interno del governo, fra i due alleati. La presentazione del Masterplan prevista per domani "salta", aggiunge il ...

"Migranti deportati con charter verso i paesi d'origine" : la Baviera approva il suo piano : In Germania la Baviera, uno fra i più ricchi Laender tedeschi e a maggioranza cattolica, ha approvato un proprio "piano migranti". A partire da agosto i richiedenti asilo, le cui domande saranno respinte...

Migranti - Salvini : "Tunisia? Non tutti galeotti ma..."/ Il suo piano contro l'accoglienza indiscriminata : Migranti, Salvini: "Tunisia? Non tutti galeotti ma..." Il piano del Ministro dell'Interno contro l'accoglienza indiscriminata. Le ultime notizie.

Migranti - il piano 5 Stelle-Lega : Emergenza immigrazione sul tavolo del nuovo governo giallo-verde. Dopo il doppio naufragio di ieri nel Mediterraneo , il vicepremier e neo ministro dell'Interno Matteo Salvini , in tour in Sicilia, è ...

Migranti - il piano Salvini : 'Fondi ai Paesi di provenienza' : 'Il problema non è soltanto bloccare le partenze dalla Libia, ma fermare i Migranti ancor prima che arrivino a Tripoli'. Matteo Salvini ripete come un mantra ai suoi collaboratori il suo piano per ...