Migranti - Grecia : bimba muore in fogna campo profughi : Una bimba di 4 anni di origine irachena è morta dopo essere caduta, per motivi da accertare, in una fogna in un campo profughi a Tebe, in Grecia, a nordovest di Atene. Secondo quanto riferiscono i ...

La Turchia ha sospeso l’accordo bilaterale con la Grecia sui Migranti : Il governo turco ha annunciato di aver sospeso un accordo bilaterale con la Grecia riguardo alla gestione dell’immigrazione, dopo che una corte greca aveva rilasciato 8 soldati turchi che avevano disertato a seguito del tentato colpo di stato in Turchia. The post La Turchia ha sospeso l’accordo bilaterale con la Grecia sui migranti appeared first on Il Post.

Grecia - estremisti di destra aggrediscono Migranti a Lesbo con lanci di pietre e bottiglie. Decine di feriti : Nel tardo pomeriggio di domenica 22 aprile, nell’isola greca di Lesbo, estremisti di destra hanno aggredito un gruppo di migranti con donne e bambini, che si era riunito in piazza per chiedere il rispetto dei diritti e risposte più veloci sulle domande d’asilo. I neonazisti si sono dati appuntamenti nella piazza principale di Mitilene, a pochi metri da dove stavano manifestando i richiedenti asilo, intonando cori di insulti. La ...