Migranti feriti al grido di ' Salvini | Salvini' | il racconto dell' avvocato

Aquarius - trasferiti 280 Migranti su navi italiane/ Ultime notizie - P. Chigi “Spagna solidale - Francia cinica” : migranti, Aquarius in Spagna con navi italiane. Imbarcazioni della Marina e della Guardia Costiera accompagneranno i naufraghi fino a Valencia. Ma il viaggio è rischioso...(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Colpi di fucile contro i Migranti in Calabria : 1 morto e 2 feriti : Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella serata di ieri a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria. La vittima è un migrante, Sacko Soumali, cittadino del Mali di 29 anni, morto dopo essere stato ferito a Colpi di fucile, sparati da ignoti. Stranieri anche i due feriti, che si trovavano in compagnia della vittima.Il fatto è accaduto in località Ex Fornace. Il ...

