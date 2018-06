Migranti | Caro Di Maio | se lei e Salvini tradite la Costituzione io vi ripudio

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 giugno 2018) Genova, 18 giugno 2018 – Il mio nome è Paolo Farinella, sono prete a Genova. Ho votato due volte il M5S: nella passata legislatura solo alla Camera e il 4 marzo 2018 alla Camera e al Senato. Le confesso che ho sempre nutrito qualche simpatia per il percorso del M5S, anche perché ho molti amici che militano, convinti, e capisco le loro ragioni. Non mi piace l’ispirazione di fondo del nuovo governo che, semplificando, chiamerei «confuso sull’approssimativo». Lei abolisce destra e sinistra e fa bene se si riferisce a ciò che offre il convento italo-europeo, dove la destra prospera insieme al vetero-neo-fascismo, mentre della sinistra si sono perse le tracce, almeno dal 2007, da quando Pierluigi Bersani da ministrò varò «la lenzuolata delle liberalizzazioni», piegandosi al mercato senza regole, esattamente come faceva Berlusconi per interesse. Non è mai esistito un «mercato» vero, ma ...