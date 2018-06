Migranti | a Pozzallo arriva la nave Diciotti con 519 profughi a bordo

Migranti - Diciotti approda a Pozzallo con 509 a bordo : Dopo lunghi giorni di attesa in mare stanno per attraccare nel porto siciliano. I Migranti salvati in diverse operazioni di soccorso iniziate sette giorni fa -

I Migranti soccorsi dalla Diciotti sbarcheranno stasera a Pozzallo. A bordo anche i 42 sopravvissuti al naufragio di una settimana fa : Finalmente la Diciotti con le sue quasi seicento vite a bordo ha un porto sicuro. È Pozzallo, dove attraccherà dopo le 22 di stasera. Nel primo pomeriggio sono stati evacuate dieci persone per ragioni ...

Migranti : sindaco Pozzallo - informati dopo la stampa - serve collaborazione fra istituzioni : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - La nave Diciotti della Guardia costiera, con a bordo 519 Migranti e un cadavere, approderà effettivamente stasera al porto di Pozzallo. A confermarlo è lo stesso sindaco Roberto Ammatuna che, in una nota, sottolinea però di aver avuto conferma della notizia "solo alle

Migranti : sindaco Pozzallo - sono esseri umani non merce di scambio con Ue : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - "Non c'è nessuna emergenza immigrazione: in sei mesi sono sbarcate 14mila persone. Quando si parla della gestione dei fenomeni migratori non bastano proclami e slogan, serve procedere con i piedi di piombo, attivare le diplomazie e non dimenticare mai che si tratta di

La Nave Diciotti della Guardia Costiera naviga verso Pozzallo. Sbarco di 519 Migranti in serata : 11:52 - La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'indicazione di sbarcare nel porto di Pozzallo (Ragusa). A bordo 519 persone salvate in diversi interventi in mare e un cadavere recuperato dal mercantile Vos Thalassa che ha soccorso 212 migranti. L'attracco della Diciotti a Pozzallo è previsto per stasera tardi. Nave Diciotti Guardia Costiera bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo caso Aquarius? La Nave Diciotti della ...

Migranti : nave Diociotti a Pozzallo - sindaco 'nessuna comunicazione ufficiale' : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - "Fino a questo momento non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale. Ovviamente noi come sempre siamo pronti ad accogliere i Migranti, ma dalla Prefettura non ci è stato comunicato nulla". A dirlo all'Adnkronos è Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo, il porto

