Migranti a Catania | quei morti abbracciati nell’ombra di cui nessuno ha parlato

(Di martedì 19 giugno 2018) Thomas Stearns Eliot scrisse che “la tomba è un gran bel posto pieno di intimità, ma non credo chesi abbracci là dentro”. Dipende dalla tomba. Specialmente se la tomba è là fuori. Una storia di questi giorni mi rimanda con la mente indietro ai tempi degli studi scolastici. Ricordo le immagini di due persone arse dalla lava del Vesuvio. Vennero alla luce nella casa del Criptoportico di Pompei durante gli scavi degli anni Venti. L’agiografia fascista li ricorderà come “Gli amanti”. Ricerche recenti hanno attribuito acorpi un sesso e un’età. Si trattava di due giovani uomini di circa 20 anni. L’eruzione li sorprese, come tanti in quell’anno 79, dentro una stanza. Dovevano essere uno accanto all’altro. Comunque vicini. Ho spesso provato a immaginare a quale pensiero si fossero aggrappati prima di quell’abbraccio. Di certo sapevano che stavano per compiere l’ultimo gesto della ...