Microsoft To-Do | un grande aggiornamento arriva su Windows 10 e Windows 10 Mobile

Un grande nome per Microsoft : ecco l'ex capo di Crystal Dynamics in un ruolo di primo piano : New entry davvero di spicco per Microsoft e in particolare per il team di dirigenti che si trova a gestire i Microsoft Studios. Il capo della divisione, Matt Booty, ha infatti dato il benvenuto a Darrell Gallagher.Il ruolo preciso di Gallagher non è stato rivelato ma quest'ultimo andrà a ricoprire una posizione di leadership che sarà sicuramente molto importante per l'intera divisione first-party del colosso di Redmond. Gallagher, d'altronde, è ...