Messina | i funerali di Francesco e Raniero | fratellini morti nel rogo in casa

Messina : in migliaia ai funerali di Francesco e Raniero - i fratellini morti in un incendio : Messina si ferma oggi per l’ultimo saluto ai due fratellini morti in un incendio scoppiato nella loro abitazione. Per Francesco Filippo, tredici anni, e Raniero Messina, dieci anni, sono intervenute migliaia di persone: in piazza è stato allestito un maxischermo per permettere a tutti di seguire i funerali.Continua a leggere