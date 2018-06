Merkel-Macron | Migranti sfida europea

Migranti - Merkel -Macron : risposta europea - accogliere esigenze Italia | : La cancelliera ha ricevuto a Meseberg il presidente francese per un trilaterale anche con Juncker. "Migrazione la concepiamo come sfida comune", ha detto. Il presidente francese: "D'accordo con ...

Aerei e cannoni : l'Europa si fa anche così - parola di Macron e Merkel : Deve essere il segno dei tempi. Al bilaterale franco-tedesco di martedì 19 giugno al Castello di Meseberg, a qualche chilometro da Berlino, i due leader più europeisti rimasti in circolazione, il Presidente francese Macron (che ha appena ricevuto il Prix Charlemagne ad Aquisgrana) e la Cancelliera tedesca Merkel , hanno fatto fatica a raggiungere un minimo d'intesa su alcuni dossier strategici per l'avvenire dell'Unione - ...

Vertice Merkel - Macron : sostegno all'Italia sui migranti e fronte comune per riformare l'Eurozona : Più solidarietà sui migranti , a partire da una attenta considerazione delle valutazioni dell'Italia; e poi le riforme del l'Eurozona , come l'unione bancaria, la trasformazione dell'Esm in un Fondo monetario europeo e la creazione di un budget comune . "Le riforme del l'Eurozona non si possono realizzare senza una chiara volontà e una visione comune , e questo è quello che vogliamo esprimere oggi qui con chiarezza", ha ...

Migranti - Merkel a Macron : le posizioni dell'Italia vanno considerate - : La cancelliera ha ricevuto a Meseberg il presidente francese per un trilaterale a cui è presente anche Jean Claude Juncker. "La migrazione la concepiamo come sfida comune" e "il nostro obiettivo resta ...

SPY FINANZA/ I 4 motivi che fanno tremare la Merkel - e gioire Macron - : Inizia la settimana cruciale per il futuro dell'Ue. I migranti, la fine del Qe, l'aggressività della Francia mettono in crisi la Merkel e Berlino.

Aquarius - l’Italia non perdona Macron : «O si scusa o Conte non andrà a Parigi». Merkel : «Non lasciamo Roma da sola» : Il ministro dell’Interno riferisce sulla chiusura dei porti italiani alla nave di profughi dalla Libia. Intanto si apre anche un caso diplomatico con la Francia: il ministro Tria cancella il bilaterale e il premier minaccia di annullare il suo viaggio

Aquarius - Tria annulla la visita in Francia Moavero : "Inaccettabili le accuse di Parigi" A rischio il vertice Macron-Merkel-Conte : Il ministro dell'Economia ha annullato l'incontro con l'omologo francese, Bruno Le Maire, in programma oggi a Parigi, alla luce degli ultimi sviluppi in seguito alla vicenda dei migranti. Salvini rincara la dose: "Se dalla Francia non arrivano scuse ufficiali il premier Conte fa bene a non partecipare al summit"