Mercato Juve | può essere la settimana di Cancelo Quando arriva Emre Can

CalcioMercato Juventus - colpo di scena : ecco il terzino destro per Massimiliano Allegri : colpo di scena in casa Juventus nelle ultime ore, scelto il nuovo terzino destro. Sembrava fatta per Darmian ma nelle ultime ore la trattativa si è complicata tremendamente, il club bianconero aveva l’ok da parte del calciatore mentre mancava quello con il Manchester United, nelle ultime ore il club inglese ha alzato le richieste economiche, i 15 milioni di euro non bastano più per questo la trattativa rischia di saltare definitivamente. ...

CalcioMercato Juventus - pronto il rilancio per Golovin. Si insiste per Cancelo : Un Calciomercato bianconero pronto a entrare sempre più nel vivo, la società infatti è al lavoro per regalare nuovi rinforzi a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Un nome in cima ...

CalcioMercato - Juve con gli occhi sui Mondiali. Milinkovic-Savic - e non solo - : I bianconeri devono fare i conti con la rassegna iridata: il prezzo del laziale, così come quello di Golovin, rischia di crescere

CalcioMercato Juventus - la bomba della sexy Victoria Lopyreva : “ecco il prossimo acquisto” [FOTO] : 1/9 LaPresse ...

LEWANDOWSKI ALLA JUVENTUS? / CalcioMercato - arriva anche Boateng dal Bayern Monaco ma solo se... : LEWANDOWSKI ALLA JUVENTUS? Calciomercato: dal Bayern Monaco a Torino ne possono arrivare addirittura due. Insieme all'attaccante polacco infatti ci potrebbe essere Jerome Boateng.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:20:00 GMT)

Golovin alla Juventus/ CalcioMercato - la clausola sulla futura rivendita può essere la chiave (Ultime notizie) : La Juventus continua a inseguire Aleksandr Golovin, che ha incantato all'esordio nei Mondiali: il Cska Mosca chiede 25 milioni ma una clausola sulla rivendita può sbloccare l'affare(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 11:14:00 GMT)

Lewandowski alla Juventus? / CalcioMercato - dal Bayern Monaco a Torino potrebbero arrivare in due : Lewandowski alla Juventus? Calciomercato: dal Bayern Monaco a Torino ne possono arrivare addirittura due. Insieme all'attaccante polacco infatti ci potrebbe essere Jerome Boateng.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:27:00 GMT)

CalcioMercato - la Juventus 'accelera' per Golovin : Torino - Se riesce, può essere un capolavoro: la Juve vuole cedere Sturaro in Inghilterra per 20 milioni e con la stessa cifra comprare il russo Golovin. Le grandi manovre bianconere sono in corso e ...

CalcioMercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve attivissime - colpo Cagliari - scatto di Lazio - Bologna e Genoa : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Inter alzato l’offerta alla Roma per Nainggolan arrivando attorno ai 35 milioni, con l’inserimento del giovane Zaniolo. Secondo Tuttosport, si sta già ragionando sul numero di maglia da assegnare al Ninja, dato che il suo amato 4 è stato ritirato in onore di Zanetti. Il 44, utilizzato a volte da Nainggolan, è già sulle spalle di Perisic, dunque si sta paventando una soluzione ...

CalcioMercato Juventus - occhi in Germania-Messico : si tenta il colpo : Calciomercato Juventus – La Juventus sta programmando al meglio la prossima stagione, un reparto che ha bisogno di innesti è sicuramente la difesa. Novità sul fronte terzini, si prova a riaprire la pista Darmian mentre è ancora ferma la trattativa per Cancelo, nelle ultime ore novità sul fronte centrali. Si sta seguendo con grande attenzione la gara dei Mondiali in Russia tra Germania e Messico, occhi su Jérôme Boateng, calciatore in ...

Milinkovic-Savic alla Juventus / CalcioMercato - in campo al Mondiale : la sua valutazione aumenta? : Il papà di Sergej Milinkovic-Savic ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della possibilità che il figlio si trasferisca alla Juventus e ha detto che sarebbe la destinazione ideale(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 13:59:00 GMT)

MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS/ CalcioMercato - il Corriere lo spinge verso il Real Madrid : Il papà di Sergej MILINKOVIC-SAVIC ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della possibilità che il figlio si trasferisca ALLA JUVENTUS e ha detto che sarebbe la destinazione ideale(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:54:00 GMT)

Milinkovic-Savic alla Juventus/ CalcioMercato - le parole di papà Nikola : "E' la squadra ideale per Sergej" : Il papà di Sergej Milinkovic-Savic ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della possibilità che il figlio si trasferisca alla Juventus e ha detto che sarebbe la destinazione ideale(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:20:00 GMT)

CalcioMercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli - Juve e Milan scatenate - sprint di Parma - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, in arrivo nuovi super colpi per il tecnico Carlo Ancelotti.Importanti annunci da parte del presidente De Laurentiis, ecco l’intervista al Corriere dello Sport: “Due portieri, un esterno basso che sappia difendere, se vanno via Jorghinho e Hamsik anche due centrocampisti. Abbiamo già preso Verdi: vedrete, da noi Simone sarà più ...