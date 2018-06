Mentana | ' Mai schedare un gruppo' E mostra la denuncia di appartenenza alla razza ebraica

Matteo Salvini e Luigi Di Maio mettono Enrico Mentana alla guida del Tg1 : Luigi Di Maio e Matteo Salvini lavora al riassetto del servizio pubblico televisivo. Il leghista è giù annunciato che “i

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - la foto-scoop di Enrico Mentana : eccoli per la prima volta insieme : Foto scattate proprio nei momenti in cui l'accordo di governo, con Giovanni Tria all'Economia , sembra chiuso. E si tratta delle prime foto in cui i due leader di M5s e Lega appaiono insieme, mai ...

Mentana saluta Sposini in diretta durante Maratona/ Video La7 : “Ormai ci ha preso gusto - ci segue anche oggi” : Enrico Mentana interrompe la sua "Maratona" su La7 e ricorda il collega Lamberto Sposini: "Voglio salutare il mio amico Lamberto". I due giornalisti sono amici da più di 25 anni(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:50:00 GMT)

Enrico Mentana - retroscena su Di Maio e Mattarella : 'Cosa succederà nelle prossime 24 ore' : Si attendeva la chiusura della Borsa, alle 17.30, per l'annuncio dal Quirinale sul governo. Ma la campanella è suonata a Piazza Affari, e poi un'altra ora è passata, senza che dal Colle arrivassero ...

Di Maio e Salvini a Pomeriggio 5 - Mentana : "Situazione grave - ma non seria". Attacco di Calenda : "Fantascienza" : Sono stati anche a Matrix, uno dopo l’altro, intervistati da Nicola Porro. Ma lunedì a far maggiormente discutere è stata la partecipazione di Luigi Di Maio e Matteo Salvini nel salotto di Barbara d’Urso, qualche ora prima. E non poteva essere altrimenti.Pomeriggio Cinque ha messo in soffitta le chiacchiere da reality per lasciar spazio alla crisi politica, affrontata con i leader che fino all'ultimo weekend erano stati in procinto di dar ...

Governo : Conte al Colle - prima di lui anche Salvini e Di MaioSPECIALE TGLA7 #maratonaMentana : Secondo fonti autorevoli la tensione è altissima e la situazione ancora molto complicata SEGUI LA DIRETTA - Quando tutto sembrava vicino alla conclusione per la formazione del nuovo Governo, la ...

Governo : Di Maio va da Mattarella - Conte al Colle alle 19.00 SPECIALE TGLA7 #maratonaMentana : "Il problema non è Savona - commenta il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan - ma le idee della maggioranza sulla Ue. Ho sentito l'aggressività di altri Paesi, non della Germania. L'Italia è ...

Governo - il pronostico di Mentana : “Ecco i nomi dell’esecutivo : Giorgetti - Di Maio - Salvini e Spadafora…” : Il Direttore del TgLa7 Enrico Mentana dichiara quello che, con tutta probabilità, potrebbe essere l’esecutivo del nuovo Governo stando a “fonti accreditate” L'articolo Governo, il pronostico di Mentana: “Ecco i nomi dell’esecutivo: Giorgetti, Di Maio, Salvini e Spadafora…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Enrico Mentana : 'Luigi Di Maio ci prova ancora - come gli spasimanti che ci provano fino alla fine' : ' Luigi Di Maio non è fuori partita. Perché i 5 stelle sono come quegli spasimanti che ci provano fino alla fine della serata. Loro ci provano'. Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ospite a Tagadà ...

IL SUPPLENTE/ Diretta e anticipazioni : i vip salgono in cattedra. Mentana - Saviano - Maionchi e J-Ax professori : Il SUPPLENTE, al via il nuovo esperimento sociale di Raidue in cui i vip salgono in cattedra: professori speciali sono Enrico Mentana, J-Ax, Mara Maionchi e Roberto Saviano.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 07:16:00 GMT)

Enrico Mentana : 'Lega-M5s - voci su una rottura già nelle prossime ore'. Salvini e Di Maio - niente accordo? : La bomba, Enrico Mentana la sgancia nell'apertura dell'edizione delle 20 del suo TgLa7. Al centro, ovviamente, c'è la politica, i tentativi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio di cercare un accordo per far partire il governo. Accordo che però, per Mitraglietta, ora sarebbe lontanissimo. 'Ci sono segni concreti di una ...

Enrico Mentana - la bomba sul vertice tra Salvini e Di Maio : 'Entro oggi inviano lo schema di programma al Colle' : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono riuniti 'in un luogo riservato' per la 'stesura dello schema di programma da inviare al Quirinale entro oggi'. Lo rivela su Facebook il direttore del TgLa7 ...

Il Supplente su Rai 2 : in cattedra Mentana - J-Ax - Saviano e Maionchi : Un nuovo format approda su Rai 2: si tratta de Il Supplente, programma ideato e prodotto da Palomar Entertainment che vedrà dietro la cattedra Roberto Saviano, J-Ax, Mara Maionchi e Enrico Mentana La prima edizione de Il Supplente si preannuncia davvero esplosiva. Annunciati i quattro professori vip che dovranno ricoprire il ruolo di insegnanti in una classe di quinto superiore per un giorno. Si tratta del rapper J-Ax, del giornalista Enrico ...

Il Supplente : Mentana - Saviano - Maionchi e J-Ax prof per un giorno su Rai2 : J-Ax Un giornalista, uno scrittore, una produttrice discografica e un rapper. Tutti in cattedra, per un giorno. Sono presto svelati i protagonisti de Il Supplente, il nuovo docu-reality in onda in prima serata su Rai2 dal 16 maggio. Una classe di studenti ed un sostituto professore vip sono gli ingredienti del factual prodotto da Palomar Entertainment: ecco i nomi dei supplenti che animeranno ciascuna delle quattro puntate (da 80 minuti) ...