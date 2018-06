MEGHAN MARKLE Lo scivolone sul look con il Principe Harry e le lacrime per il padre

Come MEGHAN MARKLE : a fiori - per un matrimonio : Sembra che Meghan Markle si sia calata perfettamente nel nuovo ruolo che il suo status di membro della famiglia reale esige. Dopo aver accompagnato la Regina Elisabetta II, vestita con un abito neutro firmato Givenchy (per non offuscare Sua Maestà, raggiante e trendsetter in verde lime) a Chester, ecco che nel weekend abbiamo visto la Duchessa di Sussex in un contesto un tantino più informale, mano nella mano al suo Harry: le nozze di Celia ...

Sarah Ferguson in Italia/ “L’Oscar? Lo vinceremo ancora!” e sulle nozze di Harry e MEGHAN MARKLE dice che… : Sarah Ferguson in Italia, in occasione del Filming Italy Sardegna Festival: “L’Oscar? Lo vinceremo ancora!” e sulle nozze di Harry e Meghan Markle dice che...(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:01:00 GMT)

MEGHAN MARKLE non azzecca il look per il matrimonio della nipote di Lady Diana : Forse Meghan Markle era desiderosa di non mettere in ombra la sposa - dopo tutto, sono passate solo quattro settimane da quando il mondo intero ha visto in diretta tv il suo Royal Wedding . Questo potrebbe spiegare perché la duchessa del Sussex ha scelto di nascondersi dentro ad un lungo e ampio abito di Oscar de la Renta, per ...

MEGHAN MARKLE - parla il padre : "Ha pianto per la mia assenza” : Quale è stata la reazione di Meghan Markle nel sapere che il padre non sarebbe stato presente al Royal Wedding? È lo stesso Thomas Markle a rivelarlo, nel corso di un'intervista al talk show "Good Morning Britain": l'ex attrice avrebbe pianto. "Erano delusi, Meghan piangeva, ne sono sicuro - ha commentato l'uomo, nel parlare della figlia e del Principe Harry - Ed entrambi hanno detto 'abbi cura di te, siamo davvero preoccupati'". Thomas è stato ...

MEGHAN MARKLE alle nozze della nipote di Lady Diana. Il look da 4.500 euro delude : Harry e Meghan Markle di nuovo a nozze ma questa volta come invitati del matrimonio di Celia McCorquodale, nipote di Lady D. Celia infatti è la figlia di Sarah Spencer, sorella di Diana. Una giornata di festa tra sorrisi e tenerezze. La sposa è raggiante e indossa la stessa tiara portata dalla zia il giorno in cui ha detto sì a Carlo. Ma il look di Meghan è una grandissima delusione. La Duchessa del Sussex indossa un maxi abito bianco a fiori ...

Thomas Markle va in tv : «Così Harry mi ha chiesto la mano di MEGHAN» : È riuscito a resistere poco meno di un mese. Thomas Markle, 73 anni, che nei giorni precedenti al royal wedding aveva tenuto banco tra uno scandalo e l’impossibilità di accompagnare la figlia Meghan all’altare, come poi è stato, è tornato a dire la sua. L’uomo, che dal divorzio da Doria Ragland ha sempre avuto un rapporto «altalenante» con la neo duchessa del Sussex, ha rilasciato la prima intervista tv. E, come prevedibile, ...

Harry come Lady Diana : sa ascoltare le persone. E MEGHAN Markle? : L’eredità di mamma Diana per Harry e l’amore per Meghan Markle: Elton John svela alcuni retroscena nella vita privata del secondogenito di Lady D. Il cantante, come è noto, era un grande amico e confidente della Principessa, tanto che il legame che aveva con lei è continuato anche con i suoi figli. In particolare con Harry, che assomiglia molto a sua madre e ha ereditato da lei la voglia di rendere migliore il mondo, sposando cause ...

Il regalo speciale della Regina Elisabetta a MEGHAN Markle : Un paio di orecchini di perle e diamanti: è questo il regalo speciale che la Regina Elisabetta ha deciso di fare a Meghan Markle. L’intesa fra la neo Duchessa di Sussex e la Sovrana si rafforza ogni giorno di più e non sfugge ai più attenti osservatori. Sembra proprio che l’attrice americana sia riuscita a fare breccia nel cuore della nonna di Harry e William, così tanto da spingerla a fare gesti che non aveva mai riservato a nessun ...

“Costa meno di 9 euro”. MEGHAN MARKLE - il segreto beauty è alla portata di tutte : Da quasi un mese Meghan Markle è un membro ufficiale della royal family britannica. Neo moglie del principe Harry e neo duchessa del Sussex, è chiaramente la donna del momento. Di conseguenza vive costantemente sotto i riflettori, ogni sua mossa, ogni suo look vengono studiati al microscopio. Funziona così con le new entry. Ma dovrà abituarcisi e magari avrà già chiesto qualche consiglio alla cognata, Kate Middleton, che ormai sa bene ...

MEGHAN MARKLE potrebbe essere il primo membro della Royal Family nominato per un Emmy Award : In neanche un mese di matrimonio, Meghan Markle ha già sparigliato le carte sulla tavola della Royal Family inglese, rendendosi protagonista di una serie di "prime volte" - la prima volta di un membro non "anziano" della famiglia a salire sul convoglio storico di Sua Maestà, per citare l'ultima. E ora, stando a ciò che riporta Entertainment Tonight, Meghan Markle potrebbe essere la prima reale a ottenere una nomination per gli Emmy Awards. Un ...

La regina Elisabetta ha fatto un regalo molto speciale a MEGHAN Markle : Non dev’essere stato semplice per Meghan Markle scegliere un’espressione del viso quando la regina Elisabetta si è avvicinata a lei con una scatolina (meglio definirlo scrigno) tra le mani. Le avrà detto: «Tieni cara, questo è per te»? Ma soprattutto avrà detto qualcosa o avrà lasciato che il regalo destinato alla neo moglie del nipote Harry, il preferito di nonna Elisabetta II, parlasse per lei? Certo è che Meghan, alle prese con la ...

MEGHAN MARKLE - la madre fa yoga con Oprah Winfrey : Non solo Meghan Markle, ad attirare l’attenzione dei media di tutto il mondo c’è anche Doria Ragland, la mamma della Duchessa di Sussex, che ha conquistato Oprah Winfrey. Insegnante di yoga e spirito libero, la 61enne è tutto tranne che una donna convenzionale. Dopo il divorzio da Thomas Markle, conosciuto sul set di General Hospital, ha cresciuto Meghan da sola ed è stata lei ad insegnare all’attrice tutto ciò che sa. Dopo ...

MEGHAN MARKLE / Stella McCartney mette in vendita le repliche dell'abito di nozze : ecco come ottenerne uno : Stella McCartney, stilista del secondo abito nuziale di Meghan Markle, ha annunciato di voler realizzare 46 repliche del vestito nei colori bianco e nero. ecco come candidarsi per... Fra gli abiti più richiesti, secondo quanto riportato nelle ultime ore da Vanity Fair, ci sono i vestiti utilizzati nel corso della cerimonia, dove l'attuale moglie di Harry d'Inghilterra ha sfoggiato un abito di Givenchy creato su misura, accompagnato da ampio ...

MEGHAN MARKLE - prima uscita con la regina Elisabetta/ Promossa a pieni voti : solo un piccolo errore… : Meghan Markle, prima uscita pubblica con la regina Elisabetta II, Promossa a pieni voti da tutto il mondo: solo un piccolo errore, ecco per quale motivo.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:12:00 GMT)