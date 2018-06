Me contro Te | un libro da record e alla Camera dei Deputati con il Premio MOIGE

"Noi giovani contro la Mafia". Si presenta a Milano il libro di Marco Fragale. : ... con dedizione ed impegno, hanno realizzato dei considerevoli e creativi lavori e le loro esperienze sono state raccolte in questo significativo volume: cartelloni e mostre, cortometraggi, spettacoli ...

Roland Garros – Serena infiamma la sfida contro Sharapova : “nel suo libro falsità! Mi guardava in quel modo…” : Serena William rilasciato delle dichiarazioni di fuoco prima della sfida contro Sharapova degli ottavi del Roland Garros: la tennista americana ha criticato il contenuto dell’autobiografia di Masha Nel pomeriggio di oggi andrà in scena una delle sfide più iconiche del tennis femminile degli ultimi anni: Serena Williams vs Maria Sharapova. Un match fra due tenniste rientrate da due stop differenti (maternità Serena, squalifica per doping ...

PATTI SMITH/ "Devotion" : "Perché lo spirito creativo si rivolta contro se stesso?". Il nuovo libro : PATTI SMITH ha pubblicato un nuovo libro, "Devotion", in cui si interroga sui motivi dello scrivere. Come sempre stupisce, proponendo una risposta originale. PAOLO VITES(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 06:34:00 GMT)PATTI SMITH/ La poetessa laureata ci insegna la riconoscenza per la vitaPATTI SMITH/ "M Train": quell'ardente tristezza che si chiama desiderio

Catania - spari contro casa di maestra che maltrattava alunni/ Tre fori di proiettili calibro 7.65 sul portone : Catania, spari contro casa di maestra che maltrattava alunni: tre fori di proiettili calibro 7.65 sul portone di casa rinvenuti questa mattina. Il sindaco del paese condanna l'accaduto(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:50:00 GMT)

Sarah's Scribbles : arriva il terzo libro 'Tutto sotto controllo' e Sarah Andersen lo presenta con un tour in Italia : Il webcomics Sarah's Scribbles è stato tradotto in più di venti Paesi nel mondo e ha quasi 5 milioni di followers tra Facebook ed Instragram: adesso arriva il terzo libro dove l'autrice Sarah ...

ENNA. Festa del Libro e della Lettura : incontro con la scrittrice e giornalista Anna Maria De Francisco. : Comunicare vuol dire 'pubblicare', ovvero rendere pubblica una notizia, un avvenimento straordinario, un fatto di cronaca. Dovete sapere, cari ragazzi, che non si scrive per sé stessi ma per gli ...

L’ex capo dell’Fbi James Comey contro Trump nel suo libro : “Come un boss della mafia” : L’ex capo dell’Fbi James Comey contro Trump nel suo libro: “Come un boss della mafia” James Comey, l’ex capo dell’Fbi cacciato da Trump nel maggio 2017, scrive del presidente nel suo libro di memorie: “Immorale, prepotente, e non legato in alcun modo alla verità”.Continua a leggere James Comey, l’ex capo dell’Fbi cacciato da Trump nel […]