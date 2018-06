: Domani iniziano gli esami di maturità e io non posso fare mancare il mio più sentito “in bocca al lupo“ a tutti i m… - RobertoBurioni : Domani iniziano gli esami di maturità e io non posso fare mancare il mio più sentito “in bocca al lupo“ a tutti i m… - VanityFairIt : Fenomeno da ragazzo, influente cantautore nella maturità. A 38 anni @CremoniniCesare approda nei luoghi che ha semp… - _lauravavassori : Ah ma domani ho la maturità ???? -

Mezzo milione di studenti suida, per la prova di italiano, il primo scritto dell'esame di. Sedicigli esterni, ventii non ammessi, che ritenteranno l'anno prossimo, con la nuova formula prevista dalla Buona Scuola e senza "quizzone". Quasi 13commissioni e oltre 115commissari tra interni ed esterni, circa 120 milioni i costi per un esame che promuove il 99,5% dei candidati. E Polizia postale e Skuola.net invitano i ragazzi a non cadere nelle bufale sulle tracce già on line, magari a pagamento.(Di martedì 19 giugno 2018)