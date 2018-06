Maturità 2018 | domani c’è la prima prova | le cose utili da sapere

Maturità 2018 - gli ultimi esami di Stato lunghi. Cosa cambia nel 2019 : Quali sono le novità dell'esame di Stato 2019 e come funzionerà? La Maturità 2018 è alle porte ma già si pensa al prossimo anno, quando entreranno in vigore le modifiche introdotte dalla Buona scuola bis. Ci saranno solo due prove scritte e poi gli orali, per cui questa sarà l'ultima Maturità lunga della storia.Continua a leggere

Maturità 2018 prima prova - gli errori più comuni - da non fare assolutamente - : Allo scritto d'italiano lo strafalcione è in agguato: ecco i più frequenti prima prova Maturità 2018, cosa si può portare e cosa no

Maturità 2018/ Esame di stato - ultime notizie : 20mila studenti non ammessi - niente notte prima degli esami : Maturità 2018, ultime notizie, fra poche ore la notte prima degli esami: ecco come la passeranno i maturandi. La maggior parte di loro ritoccherà la tesina finale

Esami di Maturità 2018 : domani la prova di italiano : domani prima prova scritta degli Esami di maturità 2018 per 509.307 studenti siciliani. Alle ore 8,30 si comincia con la prova scritta di italiano.

Probabili tracce del tema Maturità 2018 il 20 giugno : archivio prime prove degli anni passati : Quali sono le più Probabili tracce del tema Maturità 2018? La prima prova è tra le più insidiose dell'esame di Stato, anche perché costituisce un po' pure il biglietto da visita dello studente nella sua valutazione. Sulla base di ricorrenze storiche, sui temi dell'attualità e non solo e pure sulla base dell'analisi delle prove degli anni passati, ecco gli argomenti più papabili che potrebbero essere affrontati domani 20 giugno, proprio all'avvio ...

Maturità 2018 - toto-tracce : spuntano Pirandello - i 70 anni della Costituzione e i 40 anni del caso Moro : Domani è il "grande giorno": oltre 500 mila studentesse e studenti dovranno affrontare la prima grande prova della loro vita, l'esame di maturità. La prima prova scritta, italiano, è prevista per domani, con inizio alle ore 8.30, e una durata massima di 6 ore. La seconda prova è in calendario giovedì 21 giugno alle ore 8.30. La durata dipende dalle discipline che caratterizzano gli indirizzi ed è ...

Prima prova Maturità 2018 - le ultime novità su possibili tracce e svolgimenti da studiare : Quali autori e tracce possono uscire nella Prima prova della Maturità 2018? Manca poco per saperlo: domani, mercoledì 20 giugno, dalle ore 08:30 oltre 500mila studenti italiani scopriranno gli argomenti del tema d'italiano scelti dal Miur. Intanto impazza il tototema con il caso Aldo Moro, la Costituzione e le leggi razziali.Continua a leggere

Esami di Stato 2018 - al via l'ultima Maturità lunga. Ventimila gli studenti non ammessi : Dal prossimo anno due sole prove scritte e iter più rapido con le valutazioni finali già pronte per i primi di luglio. Tutti i numeri, i costi e le commissioni

MATURITA' 2018/ Prima prova - tema di italiano : suggerimenti e strategia per non sbagliare : Maturità 2018Come preparasi in modo adeguato alla Prima prova? E quale tipo di traccia è consigliabile scegliere? Quali errori evitare?

Maturità 2018 - 17 consigli semi-seri per la notte prima degli esami : «Domani arriverà lo stesso». Vasco Rossi lo dice da anni, ma è bene tenerlo a mente, in particolare nelle giornate degli esami di Maturità. Chi va a fare la Maturità vive la notte prima degli esami come l’ultima di un mondo. E, sempre citando il poeta di Zocca, pensa che «non basta mai il tempo», per ripassare però. Si metta il cuore in pace il maturando. Ripassare tutto è impossibile. Sarebbe stato meglio studiare durante tutto l’anno, chi non ...

MATURITA' 2018/ Esame di Stato - prima prova : attenti ai dubbi di Italo Svevo : Maturità 2018: impazzano i tototemi, in vista delle tracce di italiano della prima prova di domani. Un'ipotesi che si affaccia è quella di Svevo. Ecco perché LUIGI CAMPAGNER

Maturità 2018 - o Manzoni o le tribù : Maturità 2018, si inizia domani con la prova di italiano. E' la prova più importante, perché l'italiano è a rischio e va salvato. Altrimenti saremo solo una tribù. LUCA DONINELLI

Maturità 2018 - ultime notizie/ Toto tracce prima prova : come vengono scelte dal Miur : Maturità 2018, oggi riunione plenaria della commissione: che finalità ha e cosa si decide. Le ultime notizie in vista dell'Esame di Stato per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori