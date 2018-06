Matteo Salvini | quando paragonava gli zingari ai topi

Censimento rom - nuovo passo indietro di Matteo Salvini : “Non è una priorità - ne parlerò coi sindaci” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini cambia di nuovo idea sull'ipotesi di un Censimento dei rom presenti in Italia: ora non è più una priorità. "Ne parlerò con i sindaci sapendo che questo tipo di controlli esistono da anni". E con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assicura, c'è sintonia sul tema.Continua a leggere

Sondaggi politici - la linea di Matteo Salvini sull’immigrazione conquista anche molti elettori PD : Il 72% degli elettori approva la linea sull'immigrazione di Matteo Salvini e fra questi la maggioranza relativa fra gli elettori del PD (46%). Crescono in conseguenza la popolarità del leader della Lega (al 46%) e i consensi per il partito (al 28%). In discesa il Movimento 5 Stelle, appena mezzo punto sopra la Lega.Continua a leggere

Roberto Speranza denuncia Matteo Salvini : Il deputato di Liberi e Uguali Roberto Speranza ha annunciato oggi l'intenzione di denunciare il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo le dichiarazioni di ieri e di oggi sul censimento dei Rom in Italia, parole che hanno suscitato forti polemiche e anche dichiarazioni di supporto dal centrodestra, con Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia in prima fila a sostenere la proposta di Salvini.Speranza, deputato per il partito lanciato lo scorso ...

Matteo Salvini non molla : “Farò il censimento dei Rom” : Sceglie Facebook Matteo Salvini per confermare le sue intenzioni. “censimento dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo

Matteo Salvini - ieri l’Aquarius - oggi i rom. L’indignazione è una trappola : Scusatemi, cari amici e colleghi progressisti e indignati, se non mi unisco alle vostre campagne social, se non twitto qualche hashtag brillante o la solita citazione di Bertolt Brecht (“prima vennero a prendere gli zingari” e tutto il resto). Intendiamoci: l’idea del censimento dei rom proposto da Matteo Salvini non mi piace affatto, i censimenti li deve fare l’Istat, non un governo che vuole additare le minoranze da colpire. Come non mi ...

Matteo Salvini smentisce il censimento sui rom : 'Non vogliamo schedare nessuno' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non perde occasione di sollevare polveroni mediatici [VIDEO] e di spaccare l'opinione pubblica. La sua ultima proposta relativa ai rom, però, è assolutamente contraria alla Costituzione Italiana, ragion per cui stavolta dopo la stoccata ha dovuto necessariamente correggere il tiro. Il titolare del Viminale aveva reso nota la preparazione di un dossier sulla 'questione rom in Italia'. Occorre vedere chi e ...

Censimento Rom - Matteo Salvini tira dritto : “Non mollo - prima gli italiani”. L’Ue avverte : “Esiste lo stato di diritto” : Salvini tira dritto e non abbandona l'idea di predisporre un Censimento delle popolazioni Rom residenti in Italia: "Censimento dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto! prima gli italiani e la loro sicurezza". L'Ue critica aspramente il ministro dell'Interno.Continua a leggere

Anna Ascani - attacco ridicolo a Matteo Salvini. Nunzia De Girolamo la distrugge : 'Roba da idioti' : 'Perché Matto Salvini non comincia a fare il ministro degli Interni?', attacca Anna Ascani . Ma Nunzia De Girolamo la disintegra: 'Se Matteo Renzi fa il presidente del Consiglio e si fa dei selfie ...

Matteo Salvini ha superato i grillini : Lega primo partito : In base al recente sondaggio Swg la Lega di Matteo Salvini supera il M5S. Il partito di via Bellerio è

Laura Boldrini attacca Matteo Salvini/ Migranti - "Cadaveri in mare - che essere umano è?" : Laura Boldrini attacca Matteo Salvini, tiene banco la questione Migranti: l'ex presidente della Camera contro il ministro dell'Interno su Ong, "ci sono cadaveri in mare"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:19:00 GMT)

Maria Elena Boschi attacca Matteo Salvini : il censimento rom come le liste degli ebrei. Ma rimedia una figuraccia : Maria Elena Boschi senza troppi giri di parole dà del nazi-fascista a Matteo Salvini dopo che il ministro dell'Interno ha detto di voler fare un censimento dei rom per espellere gli stranieri ...