Matteo Salvini | il sondaggio sui campi rom | l' 80% degli italiani sta con il ministro

Censimento Rom - Matteo Salvini fa retromarcia : “Nessuna schedatura”. Luigi Di Maio : “Incostituzionale - non si può fare” : Commentando la proposta di avviare un Censimento delle popolazioni Rom annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato: "Mi fa piacere che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di schedatura e Censimento degli immigrati perché se una cosa è incostituzionale non si può fare. Io sono qui però per occuparmi del lavoro degli italiani, perché gli italiani sono la priorità. Bene occuparsi di ...

Matteo Salvini va ad Arcore. Con Berlusconi il punto su Def e ballottaggi : Breve e cordiale incontro oggi pomeriggio ad Arcore tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini per discutere della politica economica, del Def, delle misure su occupazione e lavoro e dei prossimi ballottaggi di domenica che vedono il centrodestra unito per vincere le sfide nelle città. Lo si apprende da fonti azzurre.Domani in aula, al Senato e alla Camera, arriva la risoluzione di maggioranza al Def che, secondo le ultime indiscrezioni, ...

19.10 - Il ministro Salvini ha fatto una precisazione riguardo le sue dichiarazioni di oggi su un'anagrafe dei Rom e ha detto:"Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a nessuno, nostro obiettivo è una ricognizione della situazione dei campi rom. Intendiamo tutelare prima di tutto migliaia di bambini ai quali non è permesso frequentare la scuola regolarmente perché si preferisce introdurli alla delinquenza"

Censimento Rom - polemica contro Matteo Salvini. Gentiloni : “Ieri i rifugiati - domani le pistole per tutti” : Il Censimento delle popolazioni rom proposto questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Salvini ha creato un'accesissima polemica e numerosi esponenti parlamentari in queste ore stanno duramente contestando il capo del Viminale: "Ieri i rifugiati, oggi i Rom, domani le pistole per tutti. Quanto è faticoso essere cattivo", ha commentato l'ex premier Paolo Gentiloni.Continua a leggere

Matteo Salvini può davvero censire ed espellere i rom? : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha detto di voler effettuare un censimento dei rom presenti in Italia: un'operazione irrealizzabile da un punto di vista legale, in quanto non è possibile effettuare un censimento su base etnica, e inutile perché non porterebbe - come il leader della Lega auspica - all'espulsione dei residenti nei campi nomadi, poiché si tratta di cittadini comunitari o apolidi.Continua a leggere

Matteo Salvini ci porta a un passo dalle leggi razziali : e gli italiani lo applaudono pure : L'innovativa iniziativa di Matteo Salvini, peraltro, non ha nulla di nuovo e risale a circa 90 anni fa: proprio poco prima dell'introduzione delle leggi razziali, il regime fascista censì gli ebrei italiani presenti sul territorio nazionale e quello strumento apparentemente innocuo venne poi utilizzato per fare rastrellamenti di massa e avviare gli ebrei alla deportazione. Nulla di nuovo sotto il sole, dunque, Salvini altro non fa che riproporre ...

Matteo Salvini : "Faremo un'anagrafe per i rom. Quelli italiani dovremmo tenerceli" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è intervenuto questa mattina a TeleLombardia e lì, mettendo un secondo da parte la questione dei flussi migratori a cui tanto tempo ed energie sta dedicando in questi giorni, si è concentrato sui rom nel nostro Paese, italiani e non.Salvini ha annunciato che è in preparazione presso il Ministero dell'Interno un dossier sulla situazione dei rom in Italia che fungerà da punto di partenza per quello che il ...

Matteo Salvini annuncia un censimento dei rom : “Serve ricognizione - ma quelli italiani tocca tenerseli” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia di aver chiesto al Viminale di realizzare un nuovo censimento sui rom che vivono in Italia: "Dopo Maroni non si è fatto nulla, ora è il caos, serve una ricognizione. Ma quelli italiani te li deve tenere". Sugli insediamenti rom, sinti e caminanti esiste una indagine dell'Istat aggiornata al 2017 e alla questione è dedicato anche un capitolo del contratto di governo.Continua a leggere

