Matt Guitar Murphy | morto chitarrista Blues Brothers Da Aretha Franklin e

È morto venerdì Matt “Guitar” Murphy - chitarrista dei Blues Brothers : È morto venerdì Matt “Guitar” Murphy, chitarrista americano di 88 anni ricordato principalmente per aver fatto parto della band dei Blues Brothers e per aver recitato nell’omonimo film del 1980, in cui interpretava il compagno di Aretha Franklin, con la The post È morto venerdì Matt “Guitar” Murphy, chitarrista dei Blues Brothers appeared first on Il Post.