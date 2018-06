Massimo Bottura e l' Osteria Francescana vincono gli oscar della gastronomia

L'ITALIA VINCE GLI OSCAR DELLA GASTRONOMIA CON Massimo Bottura E L'OSTERIA FRANCESCANA : MASSIMO BOTTURA VINCE il World's 50 Best Restaurants 2018. Lo chef delL'OSTERIA FRANCESCANA sale sul podio DELLA classifica come migliore ristorante del mondo per la seconda volta , la prima era stata nel 2016, . 'Il mio ringraziamento va a tutta la mia squadra, - dice BOTTURA dal Dal Basque Culinary Center di Bilbao dove si è tenuta la cerimonia di ...

L’Osteria Francescana di Massimo Bottura è (di nuovo) il miglior ristorante del mondo : L’Italia ha vinto, abbiamo vinto. Non parliamo di calcio, ai mondiali non ci siamo neppure qualificati, ma siamo i primi al mondo in quanto a cucina. Massimo Bottura e la sua Osteria Francescana di Modena ce l’ha fatta, ed è stato decretato il migliore per la classifica dei Word’s 50 Best Restaurants 2018. Massimo Bottura stringe per la seconda volta lo scettro dopo il 2016 quando aveva finalmente sbaragliato la concorrenza di spagnoli e ...

Modena - ladri svaligiano la villa dello chef Massimo Bottura. Moglie e figlio terrorizzati : Il colpo nella notte. Il cuoco, al momento dell’irruzione dei ladri, si trovava fuori per lavoro. Il figlio si sarebbe trovato faccia a faccia con un malvivente che è riuscito a portare via oro e gioielli. Non è la prima volta che Bottura finisce nel mirino di delinquenti.Continua a leggere

Massimo Bottura racconta l’innovazione per Panerai : La grande leggibilità dei suoi quadranti, il legame con il mare, un design distintivo e l’innovazione tecnologica: sono queste le quattro più importanti caratteristiche che riassumono l’essenza di Panerai. Un Dna raccontato sul sito www.Paneraitraits.com e che ha visto come protagonisti dei primi tre film il fotografo americano Jason M. Peterson per la luce, il fondatore di Yatzer.com Costas Voyatzis per il design e il campione del ...

Massimo Bottura - una laurea ad honorem in arte : Non soltanto uno degli chef più conosciuti e apprezzati dell’intero pianeta. Massimo Bottura, da ieri, può aggiungere al proprio curriculum una nuova laurea ad honorem: dopo quella dello scorso anno in Direzione Aziendale, conferitagli dall’Università di Bologna per il successo delle sue attività, questa volta la corona d’alloro è arrivata dall’Accademia delle Belle Arti di Carrara, per il suo impegno nella diffusione ...

