Marzi | con maggioranza 18 non si governa

Disinformazione - combattere l’ignoranza con le arti Marziali : Da parecchi anni si è formata una preoccupante frattura tra consenso scientifico e opinione popolare. Circa un terzo degli americani è scettico sul fatto che l’umanità sia la responsabile principale della velocità con cui si stanno manifestando i cambiamenti climatici. La diffusione di alcune malattie infettive sta aumentando anche perché si è propagata tra la gente una convinzione anti-vaccinazione, priva (del tutto o quasi) di fondamenti ...

Karate - Kids Kicking Cancer / Le arti Marziali si battono contro le malattie : Karate, Kids Kicking Cancer: le arti marziali si battono contro le malattie. Un metodo per trasformare i piccoli ammalati in dei grandi vincitori. La Onlus KKC porta in Italia tecniche Usa.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 13:13:00 GMT)

Tito e gli alieni - il gioiello Marziano con Valerio Mastandrea. La conferenza stampa - Best Movie : ... Valerio Mastandrea , scienziato napoletano rimasto vedovo e isolato in una casa mobile nel deserto del Nevada , accanto all' Area 51 , è un'esistenza solitaria e votata alla scienza: dovrebbe ...

Salute : arti Marziali contro patologie infantili - ‘Rabbi G’ in Italia : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Un colpo di karate o di judo contro la malattia, specie quando colpisce i più piccoli. E’ l’obiettivo dell’associazione ‘Kids Kicking Cancer’, fondata da Rabbi Elimelech Goldberg, “Rabbi G”, come viene confidenzialmente chiamato, organizzazione che con la sua presenza presso ospedali e strutture extra-ospedaliere, mette a disposizione le conoscenze in materia di arti ...

Salute : arti Marziali contro patologie infantili - ‘Rabbi G’ in Italia (2) : (AdnKronos) – Elimelech Goldberg è professore al dipartimento di pediatria della Wayne State University School of Medicine di Detroit, cintura nera nell’arte marziale coreana Choi Kwang Do e rabbino emerito alla Young Israel di Southfield (Michigan) dove ha servito per circa 20 anni. Ha perso una figlia di 2 anni a causa della leucemia e proprio in seguito a questo immenso dolore e nella ricerca di azioni concrete per aiutare chi sta ...

Salute : arti Marziali contro patologie infantili - ‘Rabbi G’ in Italia (3) : (AdnKronos) – La visita di Rabbi G in Italia avrà luogo per tutta la prossima settimana. Martedì, a Roma, alle 11 sarà al Policlinico Gemelli, nel pomeriggio all’Umberto I. Mercoledì, alle 18,15, presenzierà a Milano ad una tavola rotonda su “Terapia del dolore attraverso meditazione e respiro” al Memoriale della Shoa, auditorium Nissim, in piazza Edmond J. Safra.Giovedì e venerdì di nuovo nella capitale, rispettivamente ...

[Il reportage] I populisti e l'abbraccio dolce del potere. Il premier Conte : "Non siamo Marziani" : ... Lorenzo Pontecorvo e Claudio Galoppi cercano il loro nuovo ministro Alfonso Bonafede che, circondato da tanto mondo, a sua volta cerca "Luigi", cioè Di Maio. Per sottrarsi. La consigliera Paola ...

Conte parte dal dossier di 33 pagine di Gentiloni : 'Non siamo Marziani' : Sa di portarsi addosso un pregiudizio che ogni giorno i quotidiani di tutti il mondo sintetizzano in un semplice titolo: 'I populisti al governo'. E tenterà di cancellarlo , di dimostrare'che non ...

Conte parte dal dossier di 33 pagine di Gentiloni : “Non siamo Marziani” : Si comincia da una frana. L’avventura del professor Giuseppe Conte, presidente del Consiglio del governo pentaleghista, inizia dai comuni di Madesimo e Campodolcino, con la firma della delibera che stabilisce lo stato d’emergenza per l’aggravamento di una frana in provincia di Sondrio. Una formalità o poco più nel primo tradizionale consiglio dei m...