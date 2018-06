Martina Colombari e Alessandro Costacurta | anniversario di matrimonio social

tvzap.kataweb

(Di martedì 19 giugno 2018) 14 anni di, soprattutto nel mondo dello spettacolo, non sono un traguardo da tutti. Per questo motivoha voluto festeggiare la ricorrenza anche suiricordando il giorno in cui nel suo vestito bianco disse: “Sì, lo voglio” ad. I due si sono sposati il 16 giugno 2004 e pochi mesi dopo sarebbero diventati genitori del loro unico figlio Achille. Un giorno importante, che merita di essere commemorato pure su Instagram. SI’, LO VOGLIO !!! ##14anni #amore #noi #marty&ale A post shared by(@marty) on Jun 15, 2018 at 11:55pm PDT “Auguri a noi” recita la scritta sull’invitante torta che campeggia tra l’attrice e l’ex calciatore, stretti in un abbraccio a favore di telecamera dello smartphone per un selfie da condividere con i ...